Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας

Όπως φαίνεται, δεν πρόκειται για λεπτομέρεια, αλλά για ισχυρό παράγοντα

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H πραγματικότητα, όταν είναι ασταθής, αφήνει αποτύπωμα στην υγεία

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Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερους από 15.000 μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες και διαπίστωσε ότι η αστάθεια σε τομείς όπως τα οικονομικά, η στέγαση, οι σχέσεις και η φροντίδα άλλων, συνδέεται έντονα με την κούραση και την αδυναμία. Με απλά λόγια, όσο πιο ασταθής είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να εμφανίσει σημάδια σωματικής ευαλωτότητας και επιτάχυνσης της γήρανσης.

Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας

Η ευαλωτότητα δεν είναι απλώς «κούραση» ή μια γενική αίσθηση αδυναμίας. Πρόκειται για ένα αναγνωρισμένο κλινικό μοτίβο που περιλαμβάνει σωματική έκπτωση, μειωμένη ενέργεια και μεγαλύτερη ευπάθεια σε ασθένειες και επιπλοκές. Γι’ αυτό και θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες βιολογικής γήρανσης.

Γιατί πλέον δυσκολευόμαστε να κανονίσουμε μια απλή έξοδο με φίλους;

Μέχρι σήμερα, η έρευνα είχε εστιάσει κυρίως σε παράγοντες όπως η άσκηση, η διατροφή και το βάρος. Αυτά παραμένουν σημαντικά. Όμως η νέα μελέτη υπογραμμίζει ότι η ζωή δεν διαμορφώνεται μόνο από τις ατομικές συνήθειες, αλλά και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει κάποιος καθημερινά.

Οι ερευνητές του University of Edinburgh αξιοποίησαν δεδομένα από την English Longitudinal Study of Ageing και δημιούργησαν έναν «δείκτη αστάθειας». Ο δείκτης αυτός αποτύπωνε την αστάθεια σε πολλαπλές διαστάσεις της ζωής: οικονομική πίεση, ασφάλεια στέγασης, κόστος τροφίμων και ενέργειας, ευθύνες φροντίδας και οικογενειακή ή συντροφική κατάσταση.

Όταν η αστάθεια αυξάνεται, η υγεία επιβαρύνεται

Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας

Τα ευρήματα ήταν σταθερά. Όταν οι συνθήκες ζωής των συμμετεχόντων γίνονταν πιο ασταθείς, η ευαλωτότητα επιδεινωνόταν. Όταν, αντίθετα, η κατάσταση σταθεροποιούνταν, τα αποτελέσματα στην υγεία βελτιώνονταν.

Με άλλα λόγια, η γήρανση δεν επηρεάζεται μόνο από το τι κάνουμε στο γυμναστήριο ή στο πιάτο μας, αλλά και από το αν ζούμε υπό συνεχή πίεση, αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Η καθημερινή σταθερότητα φαίνεται να λειτουργεί σαν προστατευτικό πλαίσιο για τον οργανισμό.

Οι πιο επιβαρυντικοί παράγοντες

Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας

Η έρευνα έδειξε ότι οι πιο ισχυροί παράγοντες επιτάχυνσης της γήρανσης δεν ήταν αφηρημένες κοινωνικές έννοιες, αλλά πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας.

  • Ανασφάλεια στέγασης
  • Δυσκολία στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα και ενέργεια
  • Συνεχής οικονομική πίεση

Αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να επιβαρύνουν τον οργανισμό με τρόπο διαρκή, δημιουργώντας ένα υπόβαθρο χρόνιου στρες που επηρεάζει τη σωματική αντοχή και τη λειτουργικότητα.

Ο ρόλος της φροντίδας και των σχέσεων

Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας

Η μελέτη έφερε επίσης ενδιαφέρουσες αποχρώσεις γύρω από τη φροντίδα άλλων και τη συναισθηματική στήριξη. Κάποια μορφή φροντίδας συνδέθηκε με καλύτερα αποτελέσματα, πιθανότατα επειδή εντάσσεται σε ένα πιο οργανωμένο και υποστηρικτικό πλαίσιο ζωής. Ωστόσο, η εντατική φροντίδα χωρίς επαρκή υποστήριξη φάνηκε να έχει αρνητική επίδραση.

Παράλληλα, η μοναχική διαβίωση ή η απώλεια συντρόφου συνδέθηκαν με χειρότερες πορείες αδυναμίας. Το εύρημα αυτό ενισχύει την ιδέα ότι η κοινωνική σταθερότητα δεν είναι απλώς θέμα συναισθηματικής ευεξίας, αλλά και παράγοντας σωματικής υγείας.

Διαβάστε αναλυτικά, για τη σχέση ρουτίνας και μακροζωίας στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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