Spicule skincare: Είναι ασφαλές το συστατικό που υπόσχεται microneedling;

Πόσο αποτελεσματικό είναι και πώς πρέπει να το εντάξεις στη ρουτίνα σου;

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Οι οροί με spicules περιέχουν μικροσκοπικές, βελονοειδείς δομές, συνήθως από θαλάσσια σφουγγάρια ή άλλες ορυκτές πηγές, οι οποίες αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια της επιδερμίδας.

Spicule skincare: Είναι ασφαλές το συστατικό που υπόσχεται microneedling;

Στόχος τους είναι να διευκολύνουν τη διείσδυση ορισμένων δραστικών συστατικών, γι’ αυτό και συχνά περιγράφονται ως μια μορφή «υγρού microneedling». Σε αντίθεση, ωστόσο, με το επαγγελματικό microneedling, εφαρμόζονται στο σπίτι, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.

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Κατά τη χρήση τους μπορεί να αισθανθείς ένα χαρακτηριστικό τσούξιμο ή μυρμήγκιασμα, καθώς οι μικροσκοπικές δομές έρχονται σε επαφή με τα ανώτερα στρώματα του δέρματος. Η ένταση αυτής της αίσθησης διαφέρει ανάλογα με τη σύνθεση και τη συγκέντρωση των spicules.

Είναι πράγματι «microneedling σε μπουκάλι»;

Spicule skincare: Είναι ασφαλές το συστατικό που υπόσχεται microneedling;

Ο όρος ακούγεται εντυπωσιακός, αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση. Το επαγγελματικό microneedling πραγματοποιείται με ειδική συσκευή, από εκπαιδευμένο επαγγελματία, ο οποίος ελέγχει το βάθος και την ένταση της εφαρμογής. Αντίθετα, στα προϊόντα με spicules, η δράση τους δεν ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο.

Οι συγκεκριμένες φόρμουλες ενδέχεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της όψης της υφής της επιδερμίδας και να βοηθήσου ορισμένα συστατικά να διεισδύσουν καλύτερα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα και δεν αρκούν για να υποστηρίξουν ότι προσφέρουν τα ίδια αποτελέσματα με το επαγγελματικό microneedling, για παράδειγμα στην παραγωγή κολλαγόνου ή στη μείωση των ρυτίδων.

Η αίσθηση τσιμπήματος σημαίνει ότι το προϊόν λειτουργεί;

Spicule skincare: Είναι ασφαλές το συστατικό που υπόσχεται microneedling;

Όχι απαραίτητα. Το μυρμήγκιασμα σχετίζεται με τη φυσική αλληλεπίδραση των spicules με την επιφάνεια του δέρματος, αλλά δεν αποτελεί ένδειξη ότι το προϊόν είναι πιο αποτελεσματικό. Αντίθετα, το έντονο κάψιμο, ο πόνος, το πρήξιμο ή η φαγούρα μπορεί να υποδηλώνουν ερεθισμό.

Χρειάζεται επίσης προσοχή στον συνδυασμό τους με άλλα δραστικά συστατικά. Η ταυτόχρονη χρήση με ρετινοειδή, υπεροξείδιο του βενζοϋλίου ή απολεπιστικά οξέα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ερεθισμού. Η υπερβολικά συχνή εφαρμογή και η συσσώρευση πολλών ισχυρών συστατικών στην ίδια ρουτίνα ενδέχεται να επιβαρύνουν τον επιδερμικό φραγμό.

Πότε αποφεύγονται οι οροί με spicules;

Spicule skincare: Είναι ασφαλές το συστατικό που υπόσχεται microneedling;

Αν έχεις ευαίσθητη ή αντιδραστική επιδερμίδα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το ίδιο ισχύει αν αντιμετωπίζεις ροδόχρου ακμή, έκζεμα, ενεργή ακμή ή έχεις ήδη διαταραγμένο επιδερμικό φραγμό.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη συγκέντρωση spicules δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καταγραφούν οι πιθανοί κίνδυνοι. Μεταξύ των ζητημάτων που προκύπτουν είναι και η πιθανότητα εμφάνισης κοκκιωμάτων, δηλαδή μικρών φλεγμονωδών σχηματισμών που μπορεί να δημιουργηθούν ως αντίδραση του οργανισμού σε ξένο υλικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστούν σε όλους ή με κάθε προϊόν, αλλά αποτελεί έναν ακόμη λόγο για προσεκτική επιλογή.

Πώς μπορείς να τα δοκιμάσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια;

Spicule skincare: Είναι ασφαλές το συστατικό που υπόσχεται microneedling;

Αν σκέφτεσαι να εντάξεις ένα προϊόν με spicules στη ρουτίνα σου, ξεκίνησε συντηρητικά και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Μια δοκιμή σε μικρή περιοχή του δέρματος πριν από την κανονική εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσεις πιθανή αντίδραση, χωρίς να εγγυάται ότι δεν θα εμφανιστεί ερεθισμός αργότερα.

Εφάρμοσε το προϊόν με ήπιες κινήσεις, χωρίς έντονο τρίψιμο ή μασάζ, και ολοκλήρωσε τη ρουτίνα σου με μια ενυδατική κρέμα. Έλεγξε επίσης ολόκληρη τη σύνθεση, καθώς ορισμένες φόρμουλες περιέχουν επιπλέον δραστικά συστατικά που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα ερεθισμού.

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Προτίμησε προϊόντα που διαθέτουν αξιόπιστα στοιχεία ελέγχου ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Αν εμφανιστούν έντονο κάψιμο, πόνος, πρήξιμο, φουσκάλες, εξάνθημα ή επίμονη ερυθρότητα, σταμάτησε τη χρήση και ζήτησε ιατρική συμβουλή.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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