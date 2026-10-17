Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που τσακώθηκε με πολίτη

Άφησε το όπλο του και τον εξοπλισμό του κάτω στον δρόμο

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ΕΔΕ: Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομίκος που πέταξε τον εξοπλισμό του για να διαπληκτιστεί με πολίτη/ ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ταυτοποιήθηκε αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη που τσακώθηκε με πολίτη.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και προβλήθηκε στην εκπομπή "Ρεπορτάζ στις 10".
  • Διαπληκτισμός προκλήθηκε λόγω παραβάσεων στάθμευσης από τον αστυνομικό.
  • Ο αστυνομικός έβγαλε τον εξοπλισμό του για να διαπληκτιστεί με τον πολίτη.
  • Μάρτυρας ανέφερε ότι ο αστυνομικός αντέτεινε προκλητικά στον πολίτη.

Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που έβγαλε τον εξοπλισμό του και τον άφησε κάτω στη μέση του δρόμου για να τσακωθεί με πολίτη. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Η κάμερα ασφαλείας από το κοντινό υπόγειο γκαράζ, κατέγραψε όλη τη σκηνή. Το βίντεο έφερε στο φως η εκπομπή του ΣΚΑΪ "Ρεπορτάζ στις 10".

Ένας άνδρας ο οποίος ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, διαπληκτίστηκε με τον αστυνομικό, γιατί του υπέδειξε ότι δεν έπρεπε να γράφει κάποια οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στη συγκεκριμένη οδό.

«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος» είπε ο πολίτης, «αλλού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση».

Ο αστυνομικός έβγαλε την εξάρτυσή του, γιλέκο, το γκλομπ, για να διαπληκτιστεί με τον πολίτη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο αστυνομικός απάντησε «τι είναι αυτά που μου λες εμένα;» και στη συνέχεια έβγαλε και το μπουφάν του, τα οποία άφησε εκτεθειμένα και αφύλακτα στην άκρη, μέχρι προφανώς οι δύο άνδρες να χωριστούν.

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