Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο

Στη σύλληψη ενός 62χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας καθαρισμού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό δοχείου με υδρόθειο σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων.

Το επικίνδυνο δοχείο βρέθηκε νωρίς το πρωί στη διασταύρωση των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές:

Στο σημείο επιχειρήσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ανέσυραν το δοχείο τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το υλικό παραδόθηκε σε εξειδικευμένη ομάδα για την ασφαλή διαχείρισή του, ενώ στην περιοχή σπεύδει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τι είναι το Υδρόθειο

Το υδρόθειο είναι ένα άχρωμο, ιδιαίτερα τοξικό και εύφλεκτο αέριο, γνωστό για τη χαρακτηριστική δύσοσμη μυρωδιά του που παρομοιάζεται με κλούβιο αυγό.

Χρήσεις & Προέλευση: Απαντάται σε βιομηχανικές και χημικές εφαρμογές, ενώ παράγεται και από τη φυσική αποσύνθεση οργανικής ύλης.

Επιπτώσεις στην Υγεία: Η εισπνοή του σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι άκρως επικίνδυνη, καθώς προσβάλλει άμεσα το αναπνευστικό και το νευρικό σύστημα.

Ύπουλος Κίνδυνος: Σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, το αέριο «παραλύει» την όσφρηση με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτό, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο δηλητηρίασης.

Για τους λόγους αυτούς, η απόρριψη τέτοιων ουσιών σε κοινούς κάδους συνιστά σοβαρή απειλή και απαιτεί εξειδικευμένη παρέμβαση από εκπαιδευμένο προσωπικό.