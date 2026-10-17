Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο

Συνελήφθη 62χρονος

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Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 62χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας καθαρισμού στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο απορριμμάτων.
  • Το επικίνδυνο δοχείο βρέθηκε στη διασταύρωση Παπασκρέκα και Κονδύλη, κινητοποιώντας 15 πυροσβέστες και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.
  • Το υδρόθειο είναι τοξικό αέριο με χαρακτηριστική δύσοσμη μυρωδιά, επικίνδυνο για την υγεία σε υψηλές συγκεντρώσεις.
  • Η απόρριψη υδρόθειου σε κοινούς κάδους αποτελεί σοβαρή απειλή και απαιτεί εξειδικευμένη παρέμβαση.
  • Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σπεύδει στην περιοχή για την ασφαλή διαχείριση του υλικού.

Στη σύλληψη ενός 62χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας καθαρισμού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό δοχείου με υδρόθειο σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων.

Το επικίνδυνο δοχείο βρέθηκε νωρίς το πρωί στη διασταύρωση των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές:

Στο σημείο επιχειρήσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ανέσυραν το δοχείο τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το υλικό παραδόθηκε σε εξειδικευμένη ομάδα για την ασφαλή διαχείρισή του, ενώ στην περιοχή σπεύδει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τι είναι το Υδρόθειο

Το υδρόθειο είναι ένα άχρωμο, ιδιαίτερα τοξικό και εύφλεκτο αέριο, γνωστό για τη χαρακτηριστική δύσοσμη μυρωδιά του που παρομοιάζεται με κλούβιο αυγό.

Χρήσεις & Προέλευση: Απαντάται σε βιομηχανικές και χημικές εφαρμογές, ενώ παράγεται και από τη φυσική αποσύνθεση οργανικής ύλης.

Επιπτώσεις στην Υγεία: Η εισπνοή του σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι άκρως επικίνδυνη, καθώς προσβάλλει άμεσα το αναπνευστικό και το νευρικό σύστημα.

Ύπουλος Κίνδυνος: Σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, το αέριο «παραλύει» την όσφρηση με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτό, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο δηλητηρίασης.

Για τους λόγους αυτούς, η απόρριψη τέτοιων ουσιών σε κοινούς κάδους συνιστά σοβαρή απειλή και απαιτεί εξειδικευμένη παρέμβαση από εκπαιδευμένο προσωπικό.

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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΥΔΡΟΘΕΙΟ
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