Δύο χειροβομβίδες, πλήθος φυσιγγίων και ένα όπλο παλαιού τύπου εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε ταράτσα τετραώροφης πολυκατοικίας στη Νίκαια, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό βρέθηκε στην οδό Νέστορος, όταν ο διαχειριστής του κτιρίου εντόπισε ένα κουτί στο δώμα της πολυκατοικίας. Στο εσωτερικό του βρίσκονταν ο οπλισμός και τα πυρομαχικά.

Κλήθηκαν ειδικά κλιμάκια

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Ενημερώθηκε επίσης το Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ώστε κλιμάκιό του να μεταβεί στην πολυκατοικία για την παραλαβή του πολεμικού υλικού.

Οι αρχικές πληροφορίες περιγράφουν τον οπλισμό ως παλιό, χωρίς να προσδιορίζουν τη χρονολογία κατασκευής ή την προέλευσή του. Δεν διευκρινίζεται επίσης σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι χειροβομβίδες, ούτε πώς και πότε το κουτί τοποθετήθηκε στο δώμα.