BMW M3: Το συλλεκτικό με την ειδική πορτοκαλί βαφή

Το ορόσημο 1.000.0000 οχημάτων BMW M

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Αυτοκινητο
BMW M3: Το συλλεκτικό με την ειδική πορτοκαλί βαφή
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Η BMW M γιορτάζει την παραγωγή του εκατομμυριοστού οχήματός της. Πρόκειται για μια BMW M3 με την ειδική βαφή BMW Individual Fire Orange III, η οποία κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο. Σε επίσημη τελετή, ο Peter Weber, επικεφαλής του εργοστασίου του Μονάχου, παρέδωσε το αυτοκίνητο στον Franciscus van Meel, Διευθύνοντα Σύμβουλο της BMW M GmbH.

BMW M3: Το συλλεκτικό με την ειδική πορτοκαλί βαφή

Το ορόσημο αυτό αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της BMW M, η οποία μετρά περισσότερες από πέντε δεκαετίες παρουσίας, με βασικά χαρακτηριστικά τις εξαιρετικές επιδόσεις, την καινοτομία και την οδηγική απόλαυση. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον, καθώς το κεντρικό εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο θα κατασκευάζει και την αμιγώς ηλεκτρική BMW M3, το πρώτο μοντέλο υψηλών επιδόσεων που θα ενσωματώνει την τεχνολογία BMW M Neue Klasse. Μετά την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, η BMW M3 θα είναι το δεύτερο μοντέλο Neue Klasse που θα κατασκευάζεται στο Μόναχο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη πορεία της BMW M.

 

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ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ BMW INDIVIDUAL FIRE ORANGE III
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