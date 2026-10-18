ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!

H αστυκωμική σειρά επιστρέφει στις 22:10 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σειρά IQ 160 κάνει πρεμιέρα στον 4ο κύκλο της απόψε, 18 Οκτωβρίου, στις 22:10 στο Star.
  • Η πλοκή επικεντρώνεται στη συμβίωση του Αργύρη και της Πηνελόπης με τα τέσσερα παιδιά τους, που αποδεικνύεται δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις.
  • Μια νέα αστυνομική υπόθεση περιλαμβάνει τη δολοφονία ενός παιδιού και την αναζήτηση του αληθινού πατέρα του.
  • Η Πηνελόπη και ο Αργύρης βρίσκονται σε κίνδυνο όταν ένας οπλισμένος άντρας κρατά ομήρους στο σούπερ μάρκετ.
  • Η σειρά συνδυάζει κωμωδία και μυστήριο, με ανατροπές και συγκινήσεις.

IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, κάνει πρεμιέρα στο Star με τον 4ο κύκλο επεισοδίων, απόψε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22:10, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!


Μία συμβίωση... βασανιστική.

Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο.

Ένα ζευγάρι... στα άκρα!

Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.


Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;


Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι κάτι εύκολο; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πλέον οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη. Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι περίμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα.

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

Νέες, σκοτεινές υποθέσεις προς επίλυση εμφανίζονται στο δρόμο τους, οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, ενώ η Πηνελόπη καταφέρνει με μαεστρία να φέρνει όλο και πιο πολύ τον Αργύρη στα όριά του, σε μία σχέση που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.


Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, αλλά και τη ζωή της από εδώ και πέρα, μία ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός, φέρνοντας τα πάνω κάτω, ενώ ένας άνθρωπος από το παρελθόν, που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά, θα υπονομεύσει όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της τη ζωή...

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με αγωνιώδεις, ανατρεπτικές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα που απέφευγε για χρόνια: μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;

Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Πρεμιέρα – Απόψε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22:10!

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Αποκλειστικό απόσπασμα από την ΠΡΕΜΙΕΡΑ της σειράς «IQ 160», όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Τι θα δούμε στo πρώτο επεισόδιο

ΠΡΕΜΙΕΡΑ- Απόψε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22:10

ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!


Μετά τη γέννηση του γιου τους, η ζωή της Πηνελόπης και του Αργύρη έχει αλλάξει πολύ. Μένουν πλέον όλοι μαζί στο διαμέρισμα του Αργύρη, αλλά η ανατροφή του Μιχαλάκη αποδεικνύεται πολύ απαιτητική. Στο μεταξύ, ο γιος ενός Πολωνού διευθυντή σούπερ μάρκετ βρίσκεται δολοφονημένος στο σπίτι του και το μωρό του είναι αφημένο στο αυτοκίνητό του.

ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!

Η γυναίκα του και μητέρα του παιδιού υπάρχει μόνο σε φωτογραφίες και τελικά αποδεικνύεται ότι το θύμα έχει χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να παρουσιάσει μια όμορφη οικογένεια και να δώσει χαρά στην άρρωστη μητέρα του. Η Πηνελόπη θα βοηθήσει να ανακαλύψουν τον αληθινό πατέρα, έναν άφραγκο επίδοξο ληστή, ο οποίος, στην απελπισία του, πείστηκε να «δανείσει» το μωρό του στο θύμα για μερικές μέρες. Όταν ο Πολωνός εξαφανίζεται, αυτός πανικοβάλλεται και πιάνει ομήρους όσους βρίσκονται μέσα στο σούπερ μάρκετ, αναμεσά τους και την Πηνελόπη με τον Αργύρη. Απαιτεί να του βρουν το παιδί του και, καθώς είναι οπλισμένος και ταραγμένος, η ζωή όλων διατρέχει μεγάλο κίνδυνο!

ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!

Guests: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Ελευθερία Κοντογεώργη, Ελένη Κουλογιάννη, Ειρήνη Βακάκη, Ευάγγελος Τσαρκοβίστας

ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη

Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC

Executive Producer: Βασίλης Διαμαντίδης

Παραγωγή: Hip Productions

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