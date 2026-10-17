Σε έναν τελικό που κρατούσε την αναπνοή των τηλεθεατών μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Κώστας και η Μαριντέλα στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι LINGO με τον Νίκο Μουτσινά παρέδωσε μαθήματα ταχύτητας και λεξιλογικής ετοιμότητας, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για τον κουμπαρά του ταξιδιού τους.

Ο Νίκος Μουτσινάς

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και οι δύο παίκτες είχαν στη διάθεσή τους, 90 δευτερόλεπτα! Το αρχικό γράμμα που τους κληρώθηκε ήταν το Τ, και η πρώτη λέξη που είπαν ήταν το «Tώρα»

Στην τρίτη γραμμή σημειώθηκε το Τε και το ζευγάρι τελικά βρήκε τη λέξη που ήταν «Τέλη»

Το ζευγάρι κέρδισε 1.570 ευρώ, τα χρήματα μπήκαν στον κουμπαρά και οι δυο τους συνέχισαν στον τελικό διεκδικώντας 5000 ευρώ. Τα 67 δευτερόλεπτα ξεκίνησαν και στον πίνακα εμφανίστηκε το γράμμα Χ. Το ζευγάρι είπε τη λέξη “χρήμα” και στον πίνακα έμειναν τα γράμματα Χ και Α.

Η σωστή απάντηση ήταν «Χίλια» όμως δεν την βρήκαν.

Δεύτερη προσπάθεια, αυτή τη φορά με το γράμμα Π να σημειώνεται στον πίνακα. Το ζευγάρι είναι τη λέξη πόρτα.

Η λέξη ήταν «Πολλή» λέξη που οι δύο παίκτες δε βρήκαν με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν με τα 1.570 ευρώ που είχαν στον κουμπαρά.

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