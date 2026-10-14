Νίκος Μουτσινάς: To «Lingo» και το όνειρο ζωής για την Ουγκάντα

Με ποια θα ζούσε σε ερημικό νησί; Με την Ηλιάκη ή την Καινούργιου;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Διανύοντας ήδη τη δεύτερη επιτυχημένη χρονιά του «Lingo» στο Star, το οποίο έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό σημειώνοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ο Νίκος Μουτσινάς ανέφερε πως περνάει υπέροχα στα γυρίσματα του εθιστικού παιχνιδιού γνώσεων που προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Star κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25.

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«Περνάω πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι. Είναι μία πολύ ωραία συνθήκη. Ήταν και για μένα μία καινούργια συνθήκη γιατί δεν ήξερα πώς είναι να πηγαίνεις να γράφεις μαζεμένα επεισόδια και μετά να είσαι χαλαρός» δήλωσε ο παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού στο Happy Day.

Όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής, τού επεσήμανε πως το Lingo πάει καλά και σε νούμερα τηλεθέασης ο καταξιωμένος ηθοποιός ανέφερε πως δεν τα παρακολουθεί. 

O παρουσιαστής του Lingo Νίκος Μουτσινάς 

O παρουσιαστής του Lingo Νίκος Μουτσινάς 


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O ηθοποιός μάλιστα αποκάλυψε και το όνειρο ζωής που δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα. Αυτό, όπως τόνισε είναι να πάει στην Ουγκάντα, γιατί του αρέσει η απλότητα που έχουν οι άνθρωποι εκεί. 

«Μόλις κλείσουμε το μικρόφωνα λέω ένα τραγούδι και φεύγω για Ουγκάντα, με περιμένουν. Είναι ένα όνειρό μου, ένας στόχος μου και μακάρι να τον καταφέρω. Στην Αφρική ο κόσμος αγγίζει την απλότητα που έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και ας του λείπουν κάποια βασικά. Εμείς είμαστε για λύπηση γιατί αυτοί έχουν βρει την απλότητα και αυτό είναι βασικό. Αυτό πιστεύω ως γέροντας πια»


Σε άλλο μέρος της συνέντευξης ο ηθοποιός απάντησε και στην ερώτηση για το με ποια θα μπορούσε να μείνει σε ένα ερημικό νησί: με την Καινούργιου ή με την Ηλιάκη;

«Θα μπορούσα να μείνω σε ένα ερημικό νησί και με τη Μαρία Ηλιάκη και με την Κατερίνα Καινούργιου. Δεκαπέντε μέρες με τη μία και 15 με την άλλη»


ο Νίκος Μουτσινάς αποδεικνύει ότι ξέρει να ισορροπεί απόλυτα ανάμεσα στα τηλεοπτικά πλατό και το θεατρικό σανίδι, μίλησε και για τον ρόλο του στη θεατρική παράσταση «Οικογένειας Άνταμς».
“Δεύτερη χρονιά, είπαμε να συνεχίσουμε με προσθήκες που είναι ωραίες, έχουμε κέφι και χορό”

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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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