Τα Φαντάσματα: Μία γυναίκα λέει πως είναι ετεροθαλής αδερφή της Μαρίας

Συντονιστείτε σήμερα στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.26 , 14:37 Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Χωρίς αισθήσεις οι επιβαίνοντες
18.10.26 , 14:25 Σφοδρό τροχαίο με νταλίκα και ΙΧ στην Αττική Οδό: Ένας σοβαρά τραυματίας
18.10.26 , 14:09 ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!
18.10.26 , 14:00 Θέλεις να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου; Δες μερικά tips που θα βοηθήσουν
18.10.26 , 13:27 «Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του
18.10.26 , 13:27 10 «χρυσοί» κανόνες για να μην πέσετε θύματα απατεώνων και μαϊμού-τεχνικών
18.10.26 , 13:07 Γαλλία: Γυναίκα ικέτευε διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ
18.10.26 , 12:52 Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα
18.10.26 , 12:16 Τα Φαντάσματα: Μία γυναίκα λέει πως είναι ετεροθαλής αδερφή της Μαρίας
18.10.26 , 12:11 Συγκίνησε ο Μητροπολίτης: Ο Μαζωνάκης βοηθούσε πάντα μακριά από τα φώτα
18.10.26 , 12:04 Bόλος: Μητέρα διακινούσε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της
18.10.26 , 12:00 Δες αυτές τις συμβουλές, για να δώσεις στα χείλη, φυσικό όγκο και ζωντάνια
18.10.26 , 11:51 Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο
18.10.26 , 11:17 Ozric Tentacles: Στον δικό τους ψυχεδελικό κόσμο
18.10.26 , 11:00 «ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ
Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Ποιοι διάσημοι βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο
«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα του τραγουδιστή
Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχεται νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου
Πιερία: Έπεσε μονοκινητήριο αεροσκάφος - Χωρίς αισθήσεις οι επιβαίνοντες
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κωμική σειρά "Τα Φαντάσματα" επιστρέφει με δεύτερο κύκλο 10 επεισοδίων, ξεκινώντας απόψε, 18 Οκτωβρίου.
  • Στο τρίτο επεισόδιο, η Μαρίνα συναντά τη Δήμητρα, που ισχυρίζεται ότι είναι ετεροθαλής αδερφή της, προκαλώντας αναστάτωση.
  • Ο Χάρης βρίσκει δουλειά, αλλά ανησυχεί για την απόδοσή του, ενώ ο Απόστολος του κάνει φάρσα.
  • Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική παραγωγή "Ghosts" και έχει προσαρμοστεί από τον Λευτέρη Παπαπέτρου.
  • Η πρεμιέρα της σειράς είναι κάθε Κυριακή στις 21:00 στο Star.

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ, η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επέστρεψε στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

Τα Φαντάσματα: Μία γυναίκα λέει πως είναι ετεροθαλής αδερφή της Μαρίας

Τα Φαντάσματα: Ο μυστηριώδης θάνατος του Γεράσιμου – Τι συνέβη πραγματικά;

Τι θα δούμε στo τρίτο επεισόδιο

Απόψε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 21:00

Ο Χάρης βρίσκει επιτέλους δουλειά! Έτσι, κανένας πια δε θα μπορεί να τον αποκαλέσει τεμπέλη, ούτε ζωντανός, ούτε νεκρός! Είναι, όμως, πολύ αγχωμένος για το αν θα τα καταφέρει. Παράλληλα, η Μαρίνα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από μια γυναίκα, τη Δήμητρα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η ετεροθαλής αδερφή της! Της φέρνει μάλιστα και στοιχεία που το αποδεικνύουν. Η Μαρίνα εκπλήσσεται και ταράζεται, ενώ τα φαντάσματα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι στη Δήμητρα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο Γεράσιμος, τον οποίο η εμφάνιση αυτής της χαμένης αδελφής περισσότερο τον γοητεύει, παρά τον ανησυχεί. Όσο η Μαρίνα και η Δήμητρα προσπαθούν να γνωρίσουν η μία την άλλη, τα φαντάσματα χρησιμοποιούν τις μοναδικές τους ικανότητες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη μυστηριώδη γυναίκα. Ο Απόστολος αποφασίζει να σαμποτάρει τον Χάρη, κάνοντάς του μια φάρσα. Ο Χάρης γίνεται έξαλλος όταν καταλαβαίνει ότι έδωσε λάθος εντύπωση στον προϊστάμενό του και πως η αιτία για αυτό ήταν η κίνηση του Απόστολου…

Guests: Αντώνης Καρυστινός, Αναστασία Στυλιανίδη

Αποκλειστικό απόσπασμα από το 3ο επεισόδιο της σειράς «ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ», όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.


Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη


Περιγραφή της σειράς

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.


Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο και


ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες...


Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!


Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.


ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Το πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, απόψε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!


Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.


Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.


Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions

#TaFantasmata #StarChanneltv

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tafantasmata/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/tafantasmata TIKTOK: https://www.tiktok.com/@tafantasmata

https://www.star.gr/tv/seires/ta-fadasmata https://www.star.gr/tv/corporate/press-room

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΙQ 160: Σήμερα στις 22:10 ένα συγκλονιστικό επεισόδιο
Media
ΙQ 160: Μία συμβίωση... βασανιστική και ένα ζευγάρι στα άκρα!
Ταινία Online: Δες Την «Οικογένεια Tου Mεγαλοπατούσα»
Media
Δείτε online την παιδική ταινία «Η οικογένεια του Μεγαλοπατούσα»
Lingo: Τα Κατάφεραν Στον Τελικό Μαριντέλα Και Κώστας;
Media
Lingo: Κέρδισαν στον τελικό Μαριντέλα και Κώστας;
Πέθανε η Μιλού: Η σκυλίτσα που έγινε σταρ του TikTok
Media
Πέθανε η Μιλού: Η σκυλίτσα - σταρ του TikTok - «Σταμάτησε η καρδούλα της»
Περρής- Λιάγκας- Δούκισσα
Media
Περρής για Δούκισσα Νομικού: «Της βγάζω το καπέλο, φέρθηκε λεβέντικα!»
Lingo Τρέιλερ Για 17 Και 18 Οκτωβρίου
Media
«Why Μαριντένα»- Δείτε το Lingo σήμερα και αύριο στις 18:25
1% Club: Νέο Επεισόδιο Με Μαριάννα Τουμασάτου & Λένα Δροσάκη
Media
Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Λένα Δροσάκη έρχονται στο 1% Club!
Νίκος & Σοφία: Κανένας Τους Δεν Μπήκε Στο Club Του 1%
Media
1% Club: Ο Νίκος και η Σοφία στον μεγάλο τελικό για τα 30.000 ευρώ!
1% Club: Το Παράπονο Του Πέτρου Πολυχρονίδη Στη «Ζεν»
Media
1% Club: Το παράπονο του Πέτρου Πολυχρονίδη στη Ζενεβιέβ Μαζαρί
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top