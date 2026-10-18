Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα

Ποιοι θα λάβουν το νέο voucher

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Νέο market pass (βίντεο αρχείου Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα του 2026.
  • Δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση έως 1.000 ευρώ λόγω αναδρομικής ισχύος του προγράμματος.
  • Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 60 ευρώ, απευθυνόμενη σε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.
  • Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν τα αγαθά που χρειάζονται μέσω voucher, αντί για προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων.
  • Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.

Πριν από τα Χριστούγεννα του 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass, με τους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν ενίσχυση που, λόγω της αναδρομικής ισχύος του προγράμματος, εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας θα λειτουργεί μέσω voucher για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών, ενώ η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 60 ευρώ.

Ανατροπή με το Market Pass: 60 ευρώ τον μήνα

Η νέα παρέμβαση απευθύνεται σε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διανομής της επισιτιστικής βοήθειας. Αντί για προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα αγαθά που χρειάζονται, πραγματοποιώντας τις αγορές τους από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για τη χρηματοδότηση του νέου συστήματος έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, με ορίζοντα αξιοποίησης την επόμενη διετία.

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