Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα

Πριν από τα Χριστούγεννα του 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του νέου Market Pass, με τους δικαιούχους να μπορούν να λάβουν ενίσχυση που, λόγω της αναδρομικής ισχύος του προγράμματος, εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας θα λειτουργεί μέσω voucher για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών, ενώ η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 60 ευρώ.

Η νέα παρέμβαση απευθύνεται σε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διανομής της επισιτιστικής βοήθειας. Αντί για προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τα αγαθά που χρειάζονται, πραγματοποιώντας τις αγορές τους από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για τη χρηματοδότηση του νέου συστήματος έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, με ορίζοντα αξιοποίησης την επόμενη διετία.

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