Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβού πόνου τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη και εκτός από την οικογένεια και τους φίλους του που ήταν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του, ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν και τα λόγια του μητροπολίτη που τέλεσε τη λειτουργία Νίκαιας και είπε χαρακτηριστικά πως πάντα θα τον θυμούνται τον Γιώργο.

Όπως είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Γιώργος που εμείς βλέπαμε σαν ένα πετυχημένο τραγουδιστή ήταν ένα παιδί της Νίκαιας που βοηθούσε πολύ κόσμο χωρίς όμως να το διαφημίζει.

Σήμερα τελέστηκε το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια

Παιδί της Νίκαιας που βοηθούσε τον κόσμο

Ήταν παιδί της Νίκαιας με βαθιά ενσυναίσθηση. Πάντα βρίσκονταν δίπλα στους συνάνθρωπους του και βοηθούσε αθόρυβα όσους τον είχαν ανάγκη χωρίς να το διαφημίζει.

“Έχοντας σαν βίωμα την αγάπη, τραγουδούσε το πόσο εξαρτημένος ήταν από την αγάπη, τραγουδούσε μάλιστα το “Ανάσα δεν μπορώ να πάρω αν δε μ’ αγαπάς” ανέφερε και πρόσθεσε πως τα τραγούδια του ήταν αναθεωρήσεις για μία καλύτερη ζωή γεμάτη προσφορά.

“Ο Γιώργος διέκρινε την ομορφιά εκεί που οι άλλοι περιορίζονταν σε στενά όρια. Η ζωή του ήταν ένα διαρκές έργο τέχνης γεμάτο πάθος, αναζήτηση και αλήθεια. Μέσα από τα τραγούδια του άγγιξε τις ψυχές. Συγκίνησε, προβλημάτισε και προκάλεσε αναθεωρήσεις για μία καλύτερη ζωή γεμάτη προσφορά. Ζωή με αξίες χωρίς να είναι υπόδουλη στην ύλη. Ευαίσθητη ψυχή με ιδιαίτερα χαρίσματα και ευαισθησίες. Ήταν παιδί του Θεού και μέσα στο σκοτάδι ανακάλυπτε πάντα τον δρόμο προς το φως” τόνισε.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

Eπιμέλεια: Μαλέλλη Δέσποινα