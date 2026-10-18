«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

Οι θαυμαστές του τον αποχαιρέτησαν με ένα τραγούδι του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Η οικογένεια και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο για το τρισάγιο πάνω από τον τάφο του.
  • Η μητέρα και οι αδελφές του ήταν σε κατάσταση βαθιάς θλίψης, με τη Μαρία να κλαίει πάνω από τον τάφο.
  • Η οικογένεια έρανε το μνήμα με λουλούδια, αποχαιρετώντας τον καλλιτέχνη.
  • Ακούστηκε το τραγούδι 'Αγαπώ Σημαίνει' στο τέλος της τελετής.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, και φίλοι και συγγενείς που έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, μεταφέρθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο για το καθιερωμένο τρισάγιο πάνω από τον τάφο του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο

Πλήθος κόσμος στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη

Πλήθος κόσμος στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη

Η μητέρα του Κλειώ και ο μπαμπάς του Μανώλης, υποβασταζόμενη πάνω από τον τάφο που παιδιού τους ακόμα αδυνατούν να πιστέψουν πως έφυγε τόσα άδικα.

«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν πάνω από το μνήμα ήταν βαθιά φορτισμένες. Η Μαρία και η Βάσω ντυμένες στα μαύρα και με τη θλίψη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους λύγισαν μπροστά στην τελευταία κατοικία του Γιώργου.

«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

Το κλίμα ήταν βαρύ με την Μαρία να μη μπορεί να σταματήσει να κλαίει πάνω από τον τάφο του αδερφού της. Τραγική φιγούρα, η μητέρα του που άγγιζε το μάρμαρο που μέσα ήταν το παιδί τους και του ψιθύριζε.

«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

Εκτός από την οικογένεια, εκεί ήταν  φίλοι και συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη και έραναν το μνήμα με εκατοντάδες λουλούδια, αποχαιρετώντας με τον δικό τους τρόπο τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

Στο τέλος ακούστηκε και το τραγούδι Αγαπώ Σημαίνει. 

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

Επιμέλεια: Δέσποινα Μαλέλλη

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