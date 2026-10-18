Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, και φίλοι και συγγενείς που έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, μεταφέρθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο για το καθιερωμένο τρισάγιο πάνω από τον τάφο του.

Πλήθος κόσμος στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη

Η μητέρα του Κλειώ και ο μπαμπάς του Μανώλης, υποβασταζόμενη πάνω από τον τάφο που παιδιού τους ακόμα αδυνατούν να πιστέψουν πως έφυγε τόσα άδικα.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν πάνω από το μνήμα ήταν βαθιά φορτισμένες. Η Μαρία και η Βάσω ντυμένες στα μαύρα και με τη θλίψη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους λύγισαν μπροστά στην τελευταία κατοικία του Γιώργου.

Το κλίμα ήταν βαρύ με την Μαρία να μη μπορεί να σταματήσει να κλαίει πάνω από τον τάφο του αδερφού της. Τραγική φιγούρα, η μητέρα του που άγγιζε το μάρμαρο που μέσα ήταν το παιδί τους και του ψιθύριζε.

Εκτός από την οικογένεια, εκεί ήταν φίλοι και συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη και έραναν το μνήμα με εκατοντάδες λουλούδια, αποχαιρετώντας με τον δικό τους τρόπο τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Στο τέλος ακούστηκε και το τραγούδι Αγαπώ Σημαίνει.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

Επιμέλεια: Δέσποινα Μαλέλλη