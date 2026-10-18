Χωρίς τις αισθήσεις τους δύο πιλότοι στην Πιερία από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους/ Star

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, έπειτα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 13:50.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους. Το μονοκινητήριο είχε καταπέσει σε κοίτη ποταμού χωρίς νερό, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, λίγο πριν προσγειωθεί.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής. Τα αίτια της πτώσης και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.