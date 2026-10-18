10 «χρυσοί» κανόνες για να μην πέσετε θύματα απατεώνων και μαϊμού-τεχνικών

Ο ρεπόρτερ του Star Βαγγέλης Γκούμας συμβουλεύει

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10 «χρυσοί» κανόνες για να μην πέσετε θύματα απατεώνων
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποφύγετε κλήσεις από δήθεν τεχνικούς ή δημόσιους υπαλλήλους, κλείνοντας αμέσως το τηλέφωνο.
  • Μην επιτρέπετε σε ξένους να εισέλθουν στο σπίτι σας χωρίς δική σας εντολή.
  • Επιβεβαιώστε την ταυτότητα καλούντος που δηλώνει αστυνομικός, καλώντας το τμήμα απευθείας.
  • Καθιερώστε μυστική κωδική λέξη με την οικογένεια για προστασία από απατεώνες.
  • Μην αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία σε τηλεφωνικές κλήσεις από τράπεζες ή εφορία.

Τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε από τις ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και οι ψευτο-υπάλληλοι για να εισβάλουν στα σπίτια μας ή να μας αποσπάσουν χρήματα, αναλύει ο δημοσιογράφος του Star, Βαγγέλης Γκούμας.

Έχοντας καλύψει εκατοντάδες ρεπορτάζ με θύματα απάτης, ο δημοσιογράφος επισημαίνει ότι οι κακοποιοί ανανεώνουν συνεχώς τα τεχνάσματά τους —αξιοποιώντας πλέον ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Για να μην πέσετε στην παγίδα, κρατήστε τους 10 βασικούς κανόνες προστασίας:

1. «Διαρροή ρεύματος» ή βλάβες: Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο
Αν σας καλέσουν υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπούν τον ΔΕΔΔΗΕ ή άλλη εταιρεία και ισχυριστούν ότι έχετε διαρροή ρεύματος ή κάποια άλλη βλάβη, κλείστε το αμέσως. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζουν κάτι τέτοιο εξ αποστάσεως.

2. Κανένας ξένος μέσα στο σπίτι
Μην επιτρέπετε σε κανέναν να περάσει την πόρτα σας. Κανένας δημόσιος υπάλληλος ή τεχνικός δεν έχει το δικαίωμα να μπει στο σπίτι σας χωρίς δική σας εντολή —άλλωστε ο νόμος το απαγορεύει. Θυμηθείτε: για οποιαδήποτε βλάβη εντός του σπιτιού, αποκλειστικά υπεύθυνοι είστε εσείς και εσείς καλείτε τον δικό σας τεχνικό.

3. Δηλώνουν αστυνομικοί στο τηλέφωνο; Διασταυρώστε το
Στην περίπτωση που κάποιος σας καλέσει και ισχυριστεί ότι είναι αστυνομικός, ρωτήστε τον από ποια συγκεκριμένη υπηρεσία ή τμήμα καλεί. Κλείστε αμέσως τη γραμμή και καλέστε εσείς οι ίδιοι στο τηλεφωνικό κέντρο του συγκεκριμένου τμήματος για να επιβεβαιώσετε αν ισχύει.

4. Καθιερώστε μια «μυστική κωδική λέξη» με την οικογένειά σας
Με τη ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), οι απατεώνες μπορούν πλέον να μιμηθούν με ακρίβεια τη φωνή αγαπημένων σας προσώπων. Συνεννοηθείτε με την οικογένειά σας και ορίστε μια κωδική λέξη που θα γνωρίζετε μόνο εσείς. Αν ο καλούμενος δεν τη γνωρίζει, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο.

5. Τηλεφωνήματα για δήθεν ατυχήματα παιδιών
Αν σας καλέσουν λέγοντας ότι το παιδί σας ενεπλάκη σε τροχαίο, ρωτήστε πού ακριβώς συνέβη το ατύχημα, κλείστε τη γραμμή και καλέστε αμέσως τα παιδιά σας. Μη δώσετε χρήματα σε καμία περίπτωση —ακόμη κι αν ακούσετε τη φωνή τους στο τηλέφωνο (θυμηθείτε την κωδική λέξη). Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, ειδοποιήστε αμέσως την Αστυνομία.

6. Πλαστές ταυτότητες στο ματάκι της πόρτας
Αν κάποιοι εμφανιστούν στην πόρτα σας δηλώνοντας αστυνομικοί και σας επιδείξουν ταυτότητες μέσα από το ματάκι, μην ανοίξετε. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για πλαστά έγγραφα.

7. Άγνωστος στην πολυκατοικία
Εάν εντοπίσετε κάποιο άγνωστο άτομο μέσα στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας, μην μπαίνετε στο κτίριο. Περιμένετε να απομακρυνθεί και, αφού εισέλθετε, βεβαιωθείτε ότι κλείσατε καλά την κεντρική είσοδο.

8. Ποτέ στο ασανσέρ με αγνώστους
Μην μπαίνετε ποτέ στο ασανσέρ μαζί με άτομα που δεν γνωρίζετε.

9. Τράπεζες και Εφορία δεν ζητούν στοιχεία στο τηλέφωνο
Μην αποκαλύπτετε καμία προσωπική πληροφορία, κωδικούς ή οικονομικά στοιχεία σε όσους υποστηρίζουν ότι καλούν από τράπεζα ή την εφορία. Τερματίστε την κλήση αμέσως.

10. Η χρυσή αντίδραση: Κόψτε τη συζήτηση
Σε κάθε ύποπτη περίπτωση, μην μπαίνετε σε συζήτηση στο τηλέφωνο. Κλείστε το λέγοντας κοφτά ότι έχετε ήδη ειδοποιήσει την Αστυνομία από άλλη συσκευή. Αμέσως μετά, καλέστε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
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