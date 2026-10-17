Η Suzuki υποδέχεται τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με μια μεγάλη γιορτή! Από τη Δευτέρα 19 έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, διοργανώνει τα “e VITARA ELECTRIC DAYS”, μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε 9 εκθέσεις του Επίσημου Δικτύου Suzuki στην Αθήνα.Για έξι ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ολοκαίνουργιο Suzuki e VITARA, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της ιαπωνικής μάρκας, να ανακαλύψουν τις προηγμένες τεχνολογίες του και, κυρίως, να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του. Παράλληλα, ένας μεγάλος διαγωνισμός θα δώσει ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα στην εμπειρία!



Όσοι οδηγήσουν το νέο Suzuki e VITARA από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 σε μία από τις 9 συμμετέχουσες εκθέσεις και πληρούν τους όρους του διαγωνισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μεγάλη κλήρωση για ένα ξεχωριστό δώρο: ένα τριήμερο ταξίδι στη Ναύπακτο με το νέο Suzuki e VITARA!Ο τυχερός νικητής θα απολαύσει μια απόδραση από Παρασκευή έως Κυριακή, με δύο διανυκτερεύσεις και πρωινό σε Duplex Suite στο APOLLON LIBRARY SUITES, έχοντας στη διάθεσή του το νέο ηλεκτρικό SUV της Suzuki για να ανακαλύψει τις ομορφιές της περιοχής.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η πραγματοποίηση test drive και η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2026.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα “e VITARA ELECTRIC DAYS” και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για test drive μέσα από τη σελίδα της Suzuki στο auto.suzuki.gr/evitara-electric-days, επιλέγοντας τη συμμετέχουσα έκθεση που τους εξυπηρετεί.

