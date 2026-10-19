Η Ολυμπιονίκης του μπάντμιντον Αν Σε-γιουνγκ έγινε η αθλήτρια με τους περισσότερους τίτλους στο απλό γυναικών στα χρονικά του αθλήματος, αφού η Νοτιοκορεάτισσα κατέκτησε εχθές (18/10) τον 47ο διεθνή τίτλο της στο Denmark Open.

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Η νίκη της Αν με 21-23, 21-14, 21-18 επί της Ακάνε Γιαμαγκούτσι (Ιαπωνία) στον τελικό της Οντένσε την έφερε στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, ξεπερνώντας τη Σούσι Σουσάντι από την Ινονησία, η οποία είχε κατακτήσει 46 τίτλους πριν αποσυρθεί το 1997.

Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάντμιντον (BWF) σημείωσε ότι οι τίτλοι σε περιφερειακούς αγώνες εξαιρέθηκαν από τον συνολικό απολογισμό και ότι τα επίσημα αρχεία διατηρούνται μόνο από το 1989 και μετά.

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«Θέλω να γράψω πολλή ιστορία και να σπάσω ρεκόρ, αλλά επικεντρώνομαι σε κάθε αγώνα ξεχωριστά», δήλωσε η Αν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 105 συνεχόμενες εβδομάδες.

«Αυτό είναι το κίνητρό μου. Ο κόσμος έρχεται να με δει και χαίρομαι που οι φίλαθλοι απολαμβάνουν κάθε αγώνα που δίνω».

Η Αν έχει κατακτήσει έξι τίτλους στο απλό στο BWF World Tour φέτος, ενώ παράλληλα έχει κερδίσει χρυσά μετάλλια στους Ασιατικούς Αγώνες, στα παγκόσμια πρωτάθληματα, στο Uber Cup και σε άλλες περιφερειακές διοργανώσεις.

Η μοναδική ήττα της 24χρονης αθλήτριας για το 2026 σημειώθηκε στον τελικό του All England Open τον Μάρτιο, όταν έχασε από την Κινέζα Γουάνγκ Ζιγί.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ