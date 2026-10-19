Ιστορικό ρεκόρ με 47 διεθνείς τίτλους για την Νοτιοκορεάτισσα Αν Σε-γιουνγκ

Η χρυση Ολυμπιονίκης του Παρισιού, έγραψε ιστορία στην Δανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.26 , 13:29 Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς
19.10.26 , 13:24 Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της
19.10.26 , 13:23 Η TOYOTA RACING κατέκτησε τον τίτλο κατασκευαστών
19.10.26 , 13:04 «Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος
19.10.26 , 13:04 Συναγερμός στην Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από ξενοδοχείο
19.10.26 , 12:57 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η ηλικία, οι γονείς κι ο έρωτας
19.10.26 , 12:44 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
19.10.26 , 12:12 Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα
19.10.26 , 12:00 Εφραμόζεις σωστά το contitioner για να προστατέψεις ιδανικά τα μαλλιά σου;
19.10.26 , 11:59 Ζέτα Μακρυπούλια: Τα τηλεοπτικά «αγκάθια» με τον ΑΝΤ1 και το Rouk Zouk
19.10.26 , 11:56 Απεργία 21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές
19.10.26 , 11:53 Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»
19.10.26 , 11:49 Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
19.10.26 , 11:47 Οι καλύτερες μονοήμερες εκδρομές για την 28η Οκτωβρίου
19.10.26 , 11:42 Μπέτυ Βαλάση: Συγκινημένοι ο γιος & οι φίλοι της στην πολιτική της κηδεία
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Συναγερμός στην Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από ξενοδοχείο
Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, τον Δεκέμβριο
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η ηλικία, οι γονείς κι ο έρωτας
Οι καλύτερες μονοήμερες εκδρομές για την 28η Οκτωβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Μπάντμιντον Αν
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ολυμπιονίκης του μπάντμιντον Αν Σε-γιουνγκ έγινε η αθλήτρια με τους περισσότερους τίτλους στο απλό γυναικών στα χρονικά του αθλήματος, αφού η Νοτιοκορεάτισσα κατέκτησε εχθές (18/10) τον 47ο διεθνή τίτλο της στο Denmark Open.

Ιστορικό ρεκόρ με 47 διεθνείς τίτλους για την Νοτιοκορεάτισσα Αν Σε-γιουνγκ

Φωτογραφία ΑΡ

Η νίκη της Αν με 21-23, 21-14, 21-18 επί της Ακάνε Γιαμαγκούτσι (Ιαπωνία) στον τελικό της Οντένσε την έφερε στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, ξεπερνώντας τη Σούσι Σουσάντι από την Ινονησία, η οποία είχε κατακτήσει 46 τίτλους πριν αποσυρθεί το 1997.

Η παγκόσμια ομοσπονδία μπάντμιντον (BWF) σημείωσε ότι οι τίτλοι σε περιφερειακούς αγώνες εξαιρέθηκαν από τον συνολικό απολογισμό και ότι τα επίσημα αρχεία διατηρούνται μόνο από το 1989 και μετά.

Ιστορικό ρεκόρ με 47 διεθνείς τίτλους για την Νοτιοκορεάτισσα Αν Σε-γιουνγκ

Φωτογραφία ΑΡ

«Θέλω να γράψω πολλή ιστορία και να σπάσω ρεκόρ, αλλά επικεντρώνομαι σε κάθε αγώνα ξεχωριστά», δήλωσε η Αν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 105 συνεχόμενες εβδομάδες.

«Αυτό είναι το κίνητρό μου. Ο κόσμος έρχεται να με δει και χαίρομαι που οι φίλαθλοι απολαμβάνουν κάθε αγώνα που δίνω».

Η Αν έχει κατακτήσει έξι τίτλους στο απλό στο BWF World Tour φέτος, ενώ παράλληλα έχει κερδίσει χρυσά μετάλλια στους Ασιατικούς Αγώνες, στα παγκόσμια πρωτάθληματα, στο Uber Cup και σε άλλες περιφερειακές διοργανώσεις.

Η μοναδική ήττα της 24χρονης αθλήτριας για το 2026 σημειώθηκε στον τελικό του All England Open τον Μάρτιο, όταν έχασε από την Κινέζα Γουάνγκ Ζιγί.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
 |
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Βαρδινογιάννης
Αθλητικα
Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο» στο ΟΑΚΑ
Γιώργος Βαρδινογιάννης και Παναθηναϊκός
Αθλητικα
Γιώργος Βαρδινογιάννης και Παναθηναϊκός: Μία ιστορία αγάπης
Το σκάφος του Λίονελ Μέσι
Αθλητικα
Λίονελ Μέσι: Εντωπωσιάζει το νέο πλωτό «παλάτι» του Αργεντινού σούπερ σταρ
Καρπόζηλου Πανευρωπαϊκό
Αθλητικα
Δήμητρα Καρπόζηλου: Θριάμβευσε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Στους «Ερυθρόλευκους» Η Νίκη
Αθλητικα
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το ντέρμπι
Σκάουτερ Της Bundesliga Στο Καραϊσκάκη Για Τον ΠΑΟ
Αθλητικα
Σκάουτερ της Bundesliga στο Καραϊσκάκη για άσο του Παναθηναϊκού!
Τα Νεότερα Για Ντεσπόντοφ Στον ΠΑΟΚ
Αθλητικα
Τα νεότερα για Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
Αθλητικα
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
Φραντσέσκα Ρουστέμ
Αθλητικα
Φραντσέσκα Ρουστέμ: Από Μις Αλβανία, στην αθλητική δημοσιογραφία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top