Θρίλερ με την εξαφάνιση μοναχού στα βάθη της Τουρκίας

«Ήθελε να πάει στην πατρίδα του στην Τραπεζούντα», λέει ο ξάδερφός του

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Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εξαφάνιση 58χρονου Έλληνα μοναχού, Νικόλαος Ιωσήφ Τσιγκόζης, στην Τουρκία από 23 Ιουλίου.
  • Αναχώρησε για τον Πόντο και την Καππαδοκία, επιθυμώντας να επισκεφθεί τις πατρογονικές του ρίζες.
  • Η οικογένεια αναζητά πληροφορίες, καθώς τα ίχνη του παραμένουν άγνωστα σχεδόν τρεις μήνες.
  • Έχει εκδοθεί Missing Alert με τα χαρακτηριστικά του αγνοούμενου, ύψους 1,64 μ., με γκρίζα μαλλιά και δυσκολία στην ομιλία.
  • Η οικογένεια καλεί όποιον γνωρίζει κάτι για την τύχη του να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση ενός 58χρονος Έλληνα ορθόδοξου μοναχού στην Τουρκία

O Nικόλαος Ιωσήφ Τσιγκόζης αναχώρησε στις 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλοπόταμο Γιαννιτσών με προορισμό τον Πόντο και την Καππαδοκία, επιθυμώντας να επισκεφθεί τις πατρογονικές εστίες της οικογένειάς του και να ζήσει ως ασκητής. 

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την αναχώρησή του τα ίχνη του παραμένουν άγνωστα, με τους συγγενείς του να αναζητούν απεγνωσμένα ένα σημάδι ζωής. 

Θρίλερ με την εξαφάνιση μοναχού στην Τουρκία

Ξάδερφός του μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και τον Στρατή Λημνιό.  Όπως είπε, ήθελε πάντα να γίνει μοναχός και να επισκεπτεί την Τραπεζούντα απ΄όπου καταγόταν:

«Ο ξάδελφός μας ο πάτερ Ιωσήφ, Νικόλαος κατά κόσμον, αγνοείται εδώ και λίγους μήνες. Μας είπαν κάποιες λεπτομέρειες. Ίσως να είναι στην Τουρκία, αλλά για την ώρα δεν ξέρουμε παραπέρα τι ακριβώς γίνεται. Ήθελε πάντα να γίνει μοναχός. Πήγε σε πολλά μοναστήρια. Ήταν στο Άγιο Όρος. Πήγε από εδώ κι από εκεί. Και επειδή είναι Πόντιος στην καταγωγή, ήθελε να πάει στην πατρίδα του, στην Τραπεζούντα. Γι'αυτό είχαμε υποψίες ότι ίσως να έφυγε προς την Τουρκία. Από μικρός ήθελε να ήταν κοντά στην εκκλησία. Ήθελε να γίνει παπάς, μοναχός. Δεν είχε με κανέναν ούτε φασαρίες, ούτε προβλήματα, ούτε τίποτα. Και μια μέρα εξαφανίστηκε. Μάθαμε από το προξενείο ότι κάποιος έψαχνε να πάει στην Τραπεζούντα προς τα εκεί και τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν με τον εξάδελφο. Η μητέρα, οι αδελφές, δυο αδερφές και ένας αδελφός που είναι στο εξωτερικό. Το κινητό δεν ξέρω αν το είχε μαζί του». 

Εξαφάνιση μοναχού στην Τουρκία

Missing alert για την εξαφάνιση του μοναχού

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί Missing Alert, με το οποίο γίνονται γνωστά τα χαρακτηριστικά του αγνοούμενου.

Ο μοναχός Nικόλαος Ιωσήφ Τσιγκόζης είναι 58 ετών και έχει ύψος περίπου 1,64 μέτρα.

Έχει μακριά γκρίζα μαλλιά, γκρίζο μουστάκι, κοντοκουρεμένο μούσι και πράσινα μάτια και είναι κανονικού σωματικού βάρους. Έχει δυσκολία στην ομιλία. 

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι πιθανό να φορούσε μοναχικό ράσο. Έχει ταξιδέψει οδικώς στην Τουρκία. 

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορεί να έχει πληροφορίες για τις κινήσεις του στην Τουρκία ή γνωρίζει εάν βρίσκεται σε κάποιο μοναστήρι ή ασκητήριο να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Αρχές. 

Missing alert για μοναχό που εξαφανίστηκε

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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