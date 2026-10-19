GNTM Νικόδημος: «Μου... αρέσω σχεδόν τόσο όσο η κυρία Μπέττυ!»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 9 που θα προβληθεί απόψε στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο GNTM 7, τα μοντέλα φωτογραφίζονται μόνα τους, αναλαμβάνοντας το styling τους.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί εκφράζει δυσαρέσκεια για τις επιλογές των μοντέλων.
  • Στο σπίτι του GNTM, υπάρχουν παράπονα για το άδειασμα του ψυγείου.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προτρέπει τα μοντέλα να εκφράσουν συναισθήματα κατά τη φωτογράφιση.
  • Ο Νικόδημος εκφράζει τον θαυμασμό του για την Μπέττυ Μαγγίρα, λέγοντας ότι του αρέσει σχεδόν όσο και εκείνη.

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα φωτογραφίζονται για πρώτη φορά μόνα τους, αναλαμβάνοντας τα ίδια τη φροντίδα και το styling του εαυτού τους.

GNTM: Τα 18 μοντέλα στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση - Δείτε το τρέιλερ

Φορώντας οικολογικές γούνες και εντυπωσιακά μαγιό, ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του concept.

«Με εκνευρίσατε λίγο. Κάνατε ακριβώς αυτό που είπα να μην κάνετε», σχολιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται και στο σπίτι του GNTM, όπου ξεσπούν παράπονα, καθώς το ψυγείο αδειάζει... υπερβολικά γρήγορα!

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GNTM 2026: Οι αδυναμίες δεν κρύβονται!

Τα αποτελέσματα της φωτογράφισης, πάντως, δεν είναι ικανοποιητικά για όλους. «Μπορεί εσένα να μη σου αρέσει να είσαι υπεροπτική και σνομπ σαν άνθρωπος, όμως για τα 3 λεπτά που διαρκεί μια φωτογράφιση δεν είναι κακό να προσπαθήσεις να βρεις αυτό το συναίσθημα μέσα σου», τονίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια της κριτικής.

Στο μεταξύ, ο Νικόδημος συνεχίζει να πολιορκεί την Μπέττυ Μαγγίρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα μου αρέσω πάρα πολύ, σχεδόν τόσο όσο και η κυρία Μπέττυ. Εντάξει, έχω μια αδυναμία... Είστε πανέμορφη!».

GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!

Οι προβλέψεις για το ποιος θα αποχωρήσει δίνουν και παίρνουν, ωστόσο οι κριτές είναι εκείνοι που θα κληθούν να πάρουν την τελική, δύσκολη απόφαση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

 

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GNTM
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GNTM ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
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ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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GNTM 7
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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