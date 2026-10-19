Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα φωτογραφίζονται για πρώτη φορά μόνα τους, αναλαμβάνοντας τα ίδια τη φροντίδα και το styling του εαυτού τους.

Φορώντας οικολογικές γούνες και εντυπωσιακά μαγιό, ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του concept.

«Με εκνευρίσατε λίγο. Κάνατε ακριβώς αυτό που είπα να μην κάνετε», σχολιάζει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται και στο σπίτι του GNTM, όπου ξεσπούν παράπονα, καθώς το ψυγείο αδειάζει... υπερβολικά γρήγορα!

GNTM 2026: Οι αδυναμίες δεν κρύβονται!

Τα αποτελέσματα της φωτογράφισης, πάντως, δεν είναι ικανοποιητικά για όλους. «Μπορεί εσένα να μη σου αρέσει να είσαι υπεροπτική και σνομπ σαν άνθρωπος, όμως για τα 3 λεπτά που διαρκεί μια φωτογράφιση δεν είναι κακό να προσπαθήσεις να βρεις αυτό το συναίσθημα μέσα σου», τονίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια της κριτικής.

Στο μεταξύ, ο Νικόδημος συνεχίζει να πολιορκεί την Μπέττυ Μαγγίρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα μου αρέσω πάρα πολύ, σχεδόν τόσο όσο και η κυρία Μπέττυ. Εντάξει, έχω μια αδυναμία... Είστε πανέμορφη!».

Οι προβλέψεις για το ποιος θα αποχωρήσει δίνουν και παίρνουν, ωστόσο οι κριτές είναι εκείνοι που θα κληθούν να πάρουν την τελική, δύσκολη απόφαση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»