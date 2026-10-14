GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!

Άννα και Παναγιώτα ή Μαρινέλα και Chris;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλή αποχώρηση στο GNTM, με ζευγάρι Chris και Μαρινέλα να αποχωρούν.
  • Στο bottom three βρέθηκαν τα ζευγάρια Χρύσανθος - Νικόδημος, Άννα - Παναγιώτα και Μαρινέλα - Chris.
  • Χρύσανθος και Νικόδημος, Άννα και Παναγιώτα εξασφάλισαν την παραμονή τους στον διαγωνισμό.
  • Η Μαρινέλα εξέφρασε περηφάνια για την πορεία της, ενώ ο Chris δήλωσε ικανοποιημένος που μπήκε στο σπίτι του διαγωνισμού.
  • Η Μαρινέλα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ντροπαλότητά της, γεγονός που της στοίχισε.

Με μία ακόμη -διπλή- αποχώρηση ολοκληρώθηκε το αποψινό επεισόδιο του GNTM. Στο bottom three βρέθηκαν τα ζευγάρια: Χρύσανθος - Νικόδημος, Άννα - Παναγιώτα και Μαρινέλα - Chris.

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Ο Χρύσανθος και ο Νικόδημος άκουσαν πρώτοι τα ονόματά τους, εξασφαλίζοντας την παραμονή τους στον διαγωνισμό. Το εισιτήριο για τη συνέχεια πήραν αμέσως μετά και η Άννα με την Παναγιώτα.

Συνεπώς, ο Chris και η Μαρινέλα είχαν τη χειρότερη λήψη στη φωτογράφιση και αποχωρούν από το GNTM. Η Μαρινέλα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ντροπαλότητά της, γεγονός που της στοίχισε. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεται περήφανη που το τόλμησε, αλλά και για τη συνολική της πορεία:

«Αν με έβλεπε η μικρή Μαρινέλα, θα ένιωθε πολύ περήφανη», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

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Από την πλευρά του, ο Chris νιώθει επίσης χαρούμενος, καθώς ο αρχικός του στόχος ήταν να καταφέρει να μπει στο σπίτι του διαγωνισμού:

«Το GNTM μου άφησε κάτι πολύ όμορφο. Είναι μια υπέροχη ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα. Ο σκοπός μου φέτος ήταν τουλάχιστον να περάσω στο σπίτι, κάτι που το πέτυχα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

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