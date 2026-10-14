Δεκαοκτώ μοντέλα συνεχίζουν το ταξίδι τους στο GNTM και δοκιμάζονται, αυτή τη φορά, στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση!

Σε αυτή τη δοκιμασία καλούνται να αναλάβουν τα πάντα μόνοι τους! Πρώτα πρέπει να επιμεληθούν το styling της εμφάνισής τους και στη συνέχεια τη διαμόρφωση του δικού τους σετ.

Όπως βλέπουμε στο trailer για το επεισόδιο της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου, τα ζητούμενα της φωτογράφισης συμπυκνώνονται σε τρεις λέξεις-κλειδιά: αυταρέσκεια, υπεροψία και σνομπισμός.

GNTM 2026: Κλάματα και απογοήτευση μετά τη φωτογράφιση

Στο πλατό που ακολουθεί, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Οι κριτές δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, με τους διαγωνιζόμενους να περιμένουν με αγωνία την αξιολόγησή τους. Άλλοι νιώθουν ενθουσιασμένοι με τα σχόλια που ακούν και άλλοι μένουν με έναν «κόμπο» στον λαιμό.

«Ήρθες με τεράστια φόρα στο GNTM και είναι σαν να βρήκες λίγο τοίχο», σχολιάζει η Μπέττυ Μαγγίρα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα;

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