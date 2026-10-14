GNTM: «Ήρθες με τεράστια φόρα και είναι σαν να βρήκες λίγο τοίχο»

Τα 18 μοντέλα στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση - Δείτε το trailer

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεκαοκτώ μοντέλα συμμετέχουν στην ατομική φωτογράφιση του GNTM.
  • Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν το styling και τη διαμόρφωση του σετ τους.
  • Η φωτογράφιση επικεντρώνεται σε τρεις λέξεις: αυταρέσκεια, υπεροψία, σνομπισμός.
  • Οι κριτές αξιολογούν αυστηρά, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα στους συμμετέχοντες.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα σχολιάζει την απόδοση ενός μοντέλου με τη φράση 'ήρθες με τεράστια φόρα και είναι σαν να βρήκες λίγο τοίχο'.

Δεκαοκτώ μοντέλα συνεχίζουν το ταξίδι τους στο GNTM και δοκιμάζονται, αυτή τη φορά, στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση!

Σε αυτή τη δοκιμασία καλούνται να αναλάβουν τα πάντα μόνοι τους! Πρώτα πρέπει να επιμεληθούν το styling της εμφάνισής τους και στη συνέχεια τη διαμόρφωση του δικού τους σετ.

GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!

Όπως βλέπουμε στο trailer για το επεισόδιο της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου, τα ζητούμενα της φωτογράφισης συμπυκνώνονται σε τρεις λέξεις-κλειδιά: αυταρέσκεια, υπεροψία και σνομπισμός.

GNTM 2026: Κλάματα και απογοήτευση μετά τη φωτογράφιση

GNTM 2026: Κλάματα και απογοήτευση μετά τη φωτογράφιση

Στο πλατό που ακολουθεί, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Οι κριτές δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, με τους διαγωνιζόμενους να περιμένουν με αγωνία την αξιολόγησή τους. Άλλοι νιώθουν ενθουσιασμένοι με τα σχόλια που ακούν και άλλοι μένουν με έναν «κόμπο» στον λαιμό.

GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

«Ήρθες με τεράστια φόρα στο GNTM και είναι σαν να βρήκες λίγο τοίχο», σχολιάζει η Μπέττυ Μαγγίρα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα;

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

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