Σάρωσε σε likes και προβολές η εμφάνιση της 21χρονης Αλβανίδας δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Φραντσέσκα Ρουστέμ, κατά τη διάρκεια της κάλυψης του αγώνα της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο για το Nations League. Η νεαρή δημοσιογράφος είχε αναλάβει καθήκοντα ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, και φρόντισε να μοιραστεί την εμπειρία της, με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους.

Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, ειδικά η φωτογραφία όπου εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας ένα κοντό μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια, κοντρολάροντας με άψογο στυλ την μπάλα και αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει άριστα το αντικείμενο και από τεχνικής άποψης.

«Το αγαπημένο σας κορίτσι των σπορ, πάντα σε αποστολή», ήταν η χαρακτηριστική λεζάντα της ανάρτησής της

Η Φραντσέσκα Ρουστέμ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005 στο Δυρράχιο της Αλβανίας και και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα της. Εκτός από τη δημοσιογραφία και την τηλεοπτική παρουσίαση, σπουδάζει Νομική, ασχολείται με το μόντελινγκ ενώ το 2024 αναδείχθηκε Μις Υφήλιος Αλβανία.

Η σχέση της με τα media είναι πολυ-επίπεδο, καθώς έχει συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της αλβανικής εκπομπής «She’s on Top», ενώ έχει δουλέψει και στο ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Përtej Topit». Στο πλαίσιο της εκπομπής φιλοξενεί αθλητές, μουσικούς και άλλα γνωστά πρόσωπα.

Οι αναρτήσεις της με εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές, αλλά και οι φωτογραφίες της με μαγιό, συγκεντρώνουν χιλιάδες reactions, καθώς ο λογαριασμός της στο Instagram αριθμεί περισσότερους από 653.000 ακολούθους.

Το 2026, το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο φημολογίας, καθώς δημοσιεύματα την ήθελαν να διατηρεί σχέση με τον Μίλος Κέρκεζ, τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Η ίδια δεν επιβεβαίωσε ποτέ τις φήμες, ενώ σε σχετικές ερωτήσεις του Τύπου, απαντάει σταθερά πως είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην σταδιοδρομία της στην αθλητική δημοσιογραφία και σκοπεύει να καλυπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ποδοσφαιρικούς εγώνες, ειδικά τα ματς της Εθνικής Αλβανίας.