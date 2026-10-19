Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε σήμερα η ηθοποιός, Μαρίνα Ασλάνογλου, η οποία εξιστόρησε την περιπέτεια υγείας που πέρασε πέρυσι τον χειμώνα. Αποκάλυψε ότι εξαιτίας ενός αυτοάνοσου έχασε τα μαλλιά της και πως φορούσε περούκα.

«Πέρασα έναν δύσκολο χειμώνα, που βρήκα τον εαυτό μου και πέρασα μια πολύ έντονη δυσκολία με ένα θέμα υγείας κι έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο, γιατί είναι και γυναικεία υπόθεση και για να δείξω ότι η μοναξιά και το να βρίσκεις τον εαυτό σου και δύναμη μέσα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό», είπε αρχικά η ηθοποιός στη Super Kατερίνα, μιλώντας για την παράσταση «Η Συγκάτοικος», στην οποία παίζει με τη Γωγώ Μπρέμπου.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως πέρυσι που ήταν καλεσμένη στην ίδια εκπομπή με τον Αλέκο Συσσοβίτη, φορούσε περούκα. «Δεν είχα μοιραστεί τίποτα για το θέμα υγείας που πέρασα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πέρυσι καθόμουν εδώ, σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο Συσσοβίτη και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, η περιποιημένη, η όμορφη. Πίσω όμως από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά. Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου. Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ. Δεν το είχε καταλάβει κανείς. Έχασα μεγάλο μέρος των μαλλιών μου. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία. Δεν μπορούσα να το μοιραστώ γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», εξομολογήθηκε.

Το ότι συγκινούμαι τώρα, δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα, είναι γι’ αυτό που κατάφερα

«Έβλεπα τον εαυτό μου το πρωί που ξυπνούσα, κι έλεγα, “δεν είναι όνειρο, το ζω”. Είπα στον εαυτό μου, “Μαρίνα, θα βγάλεις μαλλιά”. Έκανα πολλές θεραπείες με κορτιζόνη, ενέσιμες στο κεφάλι», περιέγραψε.

Η ηθοποιός ανέφερε πως ανακάλυψε το πρώτο κενό στο κεφάλι της, ανήμερα των γενεθλίων της, πέρυσι τον Μάιο. Οι γιατροί της συνέστησαν να μην αγχώνεται, να μη θυμώνει, να μη στεναχωριέται. «Ουσιαστικά, το ανοσοποιητικό μου, ο εαυτός μου, επιτίθεται στο κεφάλι μου στους θύλακες», είπε και πρόσθεσε πως χαίρεται που τα έχει καταφέρει και βγήκε δυνατή από αυτό.

Ανέφερε επίσης, ότι το αυτοάνοσο λειτούργησε αθροιστικά μετά και τον χωρισμό της. «Την ώρα της δικής μου ψυχικής αποθεραπείας από το διαζύγιο, εμφανίστηκε αυτό. Για ένα διάστημα πάγωσα το συναίσθημά μου. Υπήρξαν βράδια που λύγισα. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Ήμουν τυχερή γιατί δεν έχασα φρύδια και βλεφαρίδες», σημείωσε.

Τον περασμένο Αύγουστο δημοσίευσε μια φωτογραφία της με λυμμένα τα μαλλιά της και ήταν πολύ χαρούμενη.

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Πήρα δύναμη από τον γιο μου- Στεναχωριόταν και έπαθε ένα σοκ με την περούκα»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως πήρε δύναμη και θάρρος από τον γιο της, ο οποίος στεναχωριόταν κι έπαθε ένα σοκ όταν την είδε με την περούκα. Μετά όμως το συνήθισε και του εξήγησε πως ήταν προσωρινό μέχρι να επανέλθουν τα μαλλιά της.

Κλείνοντας, ανέφερε πως πλέον είναι καλά κατά 90% και πως αυτό είναι κάτι που μπορεί να επανέλθει. «Νιώθω πολύ περήφανη για μένα, για τον αγώνα που έδωσα και τον κέρδισα», είπε.