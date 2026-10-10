Τα νεότερα για Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ

Όσο πλησιάζει η αναμέτρηση με την Καλαμάτα, οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ αποκτούν ολοένα και πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, με την προσοχή να στρέφεται στις λεπτομέρειες.
Η προπόνηση ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση και συνεχίστηκε με rondo υψηλής έντασης. Το τελευταίο μέρος ήταν αφιερωμένο στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού.
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