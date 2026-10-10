Τα νεότερα για Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ

Επέστρεψε στην προπόνηση

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ: Έναν μήνα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού ο Κίριλ Ντεσπόντοφ / ΕΡΤ (αρχείου)

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Όσο πλησιάζει η αναμέτρηση με την Καλαμάτα, οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ αποκτούν ολοένα και πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, με την προσοχή να στρέφεται στις λεπτομέρειες. 

Η προπόνηση ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση και συνεχίστηκε με rondo υψηλής έντασης. Το τελευταίο μέρος ήταν αφιερωμένο στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. 

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ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ
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