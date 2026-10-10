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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
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Ο Ολυμπιακός έδειξε για τα καλά την ποιότητά του, επιστρέφοντας στις νίκες στην Ευρωλίγκα με το 89-66 επί της Εφές στην SUNEL ARENA.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν ότι μπορεί να παίξουν και άμυνα, κάτι που δεν είχαν κάνει σε άλλα παιχνίδια, αλλά έκαναν το βράδυ της Παρασκευής δεχόμενοι από μια ποιοτική ομάδα, όπως είναι η Εφές μόλις 66 πόντους. Όσον αφορά στην επιθετική τους παραγωγή πάλι πήγε ψηλά, στους 89 πόντους, τι κι αν δεν φαινόταν ότι θα φτάσει τόσο ψηλά μέσα από την απόδοσή τους στο παιχνίδι και συν τοις άλλοις είχαν πολύ χαμηλό ποσοστό στο τρίποντο.

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