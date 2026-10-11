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Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Σπουδαία τιμητική διάκριση για τον Τεττέη / ERT

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Μπορεί ο Παναθηναϊκός να απέκτησε τον Ανδρέα Τεττέη για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή, όμως τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι ο Έλληνας φορ έχει ήδη αρχίσει να αποκτά και μία δεύτερη διάσταση, αυτή του ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.

H Χόφενχαϊμ προγραμματίζει την παρουσία ανθρώπου της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να παρακολουθήσει τον διεθνή επιθετικό. Η πληροφορία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που το Sportdog είχε αναφερθεί ήδη από τις 24 Σεπτεμβρίου στην παρουσία του ονόματος του Τεττέη στις λίστες τριών ομάδων της Bundesliga και μίας της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας.

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