Με μια λιτή ανάρτηση στα social media, η Μαρία Μαζωνάκη έδωσε το δικό της στίγμα λίγες ώρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.
Το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή, ενώ μετά την τελετή ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
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Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη μετά το μνημόσυνο
Λίγες ώρες μετά, η Μαρία Μαζωνάκη προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσίευση περιλάμβανε μαύρο φόντο και συνοδευόταν από το τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη, Πριν.
Στη λεζάντα έγραψε: «Πάρε και την καρδιά μου».
Το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια και το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο
Το Star.gr βρέθηκε στο 40ήμερο μνημόσυνο που τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Στην τελετή παραβρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του καλλιτέχνη, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη του με λουλούδια, τραγούδια και μηνύματα αγάπης.
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου οι παρευρισκόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στον τραγουδιστή.
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Το βάρος της απώλειας για την οικογένεια Μαζωνάκη
Τα δημόσια στιγμιότυπα της ημέρας κατέγραψαν το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Μαρία εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη, επιλέγοντας λίγες λέξεις μπροστά στις κάμερες, ενώ η διαδικτυακή της ανάρτηση έδωσε μια ακόμη προσωπική διάσταση στο πένθος της.
Το μνημόσυνο στη Νίκαια και το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών αποτέλεσαν τα βασικά σημεία της ημέρας μνήμης για τον τραγουδιστή, με την οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο που τον αγάπησε να αποχαιρετούν ξανά τον Γιώργο Μαζωνάκη.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.