Μαρία Μαζωνάκη: «Πάρε και την καρδιά μου» - Η ανάρτηση μετά το μνημόσυνο

Η αδερφή του Μαζωνάκη συνόδευσε το post με ένα τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη

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Μαρία Μαζωνάκη: «Πάρε και την καρδιά μου» - Η ανάρτηση μετά το μνημόσυνο
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μαζωνάκη ανάρτησε μήνυμα στα social media μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου, που τον τίμησαν με λουλούδια και τραγούδια.
  • Η ανάρτηση της Μαρία περιλάμβανε μαύρο φόντο και το τραγούδι "Πριν" της Ματούλας Ζαμάνη.
  • Η οικογένεια Μαζωνάκη βιώνει έντονο πένθος, με τη Μαρία να είναι συναισθηματικά φορτισμένη.

Με μια λιτή ανάρτηση στα social media, η Μαρία Μαζωνάκη έδωσε το δικό της στίγμα λίγες ώρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδερφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Μαρία Μαζωνάκη συντετριμμένη στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Μαρία Μαζωνάκη συντετριμμένη στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή, ενώ μετά την τελετή ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. 

«Λύγισαν» η μάνα και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω από το μνήμα του

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη μετά το μνημόσυνο

Λίγες ώρες μετά, η Μαρία Μαζωνάκη προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η δημοσίευση περιλάμβανε μαύρο φόντο και συνοδευόταν από το τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη, Πριν.

Στη λεζάντα έγραψε: «Πάρε και την καρδιά μου».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria Mazonaki (@mazomaria)

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη

Το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια και το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο

Το Star.gr βρέθηκε στο 40ήμερο μνημόσυνο που τελέστηκε το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Στην τελετή παραβρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του καλλιτέχνη, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη του με λουλούδια, τραγούδια και μηνύματα αγάπης.

Μαρία Μαζωνάκη: «Πάρε και την καρδιά μου» - Η ανάρτηση μετά το μνημόσυνο

Βίντεο του Star.gr από το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου οι παρευρισκόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στον τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένες οι αδερφές του στο μνημόσυνο

Το βάρος της απώλειας για την οικογένεια Μαζωνάκη

Τα δημόσια στιγμιότυπα της ημέρας κατέγραψαν το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Μαρία εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη, επιλέγοντας λίγες λέξεις μπροστά στις κάμερες, ενώ η διαδικτυακή της ανάρτηση έδωσε μια ακόμη προσωπική διάσταση στο πένθος της.

Η Μαρία Μαζωνάκη δεν μπορεί να πιστέψει την τεράστια απώλεια του αδερφού της

Η Μαρία Μαζωνάκη δεν μπορεί να πιστέψει την τεράστια απώλεια του αδερφού της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το μνημόσυνο στη Νίκαια και το τρισάγιο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών αποτέλεσαν τα βασικά σημεία της ημέρας μνήμης για τον τραγουδιστή, με την οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο που τον αγάπησε να αποχαιρετούν ξανά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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