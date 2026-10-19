Τι και -κυρίως- πώς πρέπει να τρως, για να μειώσεις το φούσκωμα

Η κλινική διατροφολόγος, Κλειώ Δημητριάδου, μας δίνει τις βασικές οδηγίες

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Όταν τρώτε μπροστά σε τηλεόραση ή κινητό, είναι πιο εύκολο να φάτε μηχανικά και σε μεγαλύτερες ποσότητες χωρίς να το καταλάβετε

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Το πώς τρώμε είναι εξίσου σημαντικό με το τι τρώμε. Μικρές αλλαγές στις συνήθειες του γεύματος μπορούν να βελτιώσουν την πέψη, να μειώσουν το φούσκωμα και να αυξήσουν την ικανοποίηση από το φαγητό. Είναι σημαντικό η διαδικασία του φαγητού να είναι συνειδητή για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κάποιες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε επαφή με τη διαδικασία του φαγητού:

Γιατί η δίαιτα της φίλης σου δεν λειτουργεί σε εσένα; Τι πάει στραβά;

•    γιατί; γιατί θέλω να φάω; πεινάω; πραγματικά; αν όχι, ποιο αίσθημα επικρατεί; μπορώ να το διαχειριστώ διαφορετικά; Θα χρειαστούν αρκετές φορές μέχρι να καταλάβουμε ακριβώς τι μας συμβαίνει και θα πρέπει κάθε φορά να κάνουμε στον εαυτό μας την ερώτηση για να φτάσουμε στο μοτίβο που μας οδηγεί σε λάθος κινήσεις.

•    πότε; κάνω καθορισμένα γεύματα; τρώω συνέχεια; χάνω γεύματα; τσιμπολογάω; Καλό είναι τα γεύματα να είναι ορισμένα. 

Τι και -κυρίως- πώς πρέπει να τρως, για να μειώσεις το φούσκωμα

•    πώς; κάθομαι; τρώω στο πόδι; έχω οθόνη (τηλεόραση/ υπολογιστή/ κινητό) γύρω μου; το πιάτο μου είναι όμορφο; κάνω συγχρόνως δουλειές; Το φαγητό είναι απόλαυση, το λιγότερο που αξίζει λοιπόν, στον εαυτό μας είναι να αφιερώνουμε 5-10 λεπτά μόνο σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο θα αισθανόμαστε περισσότερο χορτάτοι, ικανοποιημένοι και θα έχουμε καλύτερη πέψη.

•    ποιος; ποιος ετοίμασε το φαγητό; όχι μόνο ποιος το μαγείρεψε αλλά και ποιος το έφτασε στα χέρια μας (είναι φρέσκο; είναι κονσέρβα; δεν έχουμε ιδέα;). Ακόμα και αν δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με την κουζίνα, μπορούμε οι επιλογές μας να πλησιάζουν τις σπιτικές.

•    τι; τι χρειάζεται το σώμα μου; τι θα μου κάνει καλό; τι μου προσφέρει η επιλογή μου;

Γενικές οδηγίες:

Τι και -κυρίως- πώς πρέπει να τρως, για να μειώσεις το φούσκωμα

•    Τρώτε αργά και μασάτε καλά: Δώστε χρόνο στο σώμα σας να επεξεργαστεί την τροφή. Μασώντας καλά, βοηθάτε την πέψη και αποφεύγετε την υπερφαγία.

•    Χωρίς οθόνες και περισπασμούς: Όταν τρώτε μπροστά σε τηλεόραση ή κινητό, είναι πιο εύκολο να φάτε μηχανικά και σε μεγαλύτερες ποσότητες χωρίς να το καταλάβετε.

Τι και -κυρίως- πώς πρέπει να τρως, για να μειώσεις το φούσκωμα

•    Ακούστε το σώμα σας: Σταματήστε να τρώτε όταν αισθάνεστε χορτάτοι, ακόμα κι αν υπάρχει φαγητό στο πιάτο.

•    Καθίστε σωστά και χαλαρώστε: Αποφύγετε να τρώτε βιαστικά ή όρθιοι. Καθίστε άνετα και απολαύστε το γεύμα σας.

•    Απολαύστε τις γεύσεις: Δοκιμάστε να δίνετε προσοχή σε κάθε μπουκιά, αναγνωρίζοντας τις γεύσεις και τις υφές του φαγητού.

Δημητριάδου Κλειώ

Κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, Msc

Eating Psychology Coaching
www.coachmydiet.gr
 

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