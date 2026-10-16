Γιατί η δίαιτα της φίλης σου δεν λειτουργεί σε εσένα; Τι πάει στραβά;

Η κλινική διατροφολόγος, Κλειώ Δημητριάδου δίνει τις απαντήσεις στο ερώτημα

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Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο, να «δανειζόμαστε» δίαιτες από φίλες ή φίλους και να μην έχουμε τα αναναμενόμενα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε. Η Κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, Msc, Κλειώ Δημητριάδου, εξηγεί στο Star.gr πώς ακριβώς πρέπει να «στήνεται», μία σωστή δίαιτα. 

Γιατί η δίαιτα της φίλης σου δεν λειτουργεί σε εσένα; Τι πάει στραβά;

Ας δούμε τις συμβουλές της

Το κλειδί για μια επιτυχημένη διατροφή είναι η εξατομίκευση. Δεν υπάρχει κάτι που να ταιριάζει σε όλους… Συχνά βλέπουμε κάποιον να πετυχαίνει τον στόχο του, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, και αναρωτιόμαστε γιατί να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα και σε εμάς.

Κάθε οργανισμός όμως, έχει διαφορετικές ανάγκες, ενώ η καθημερινότητα, οι συνήθειες, οι προτιμήσεις και η σχέση μας με το φαγητό επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τρεφόμαστε.

Οι ενεργειακές ανάγκες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η σωματική διάπλαση, η φυσική δραστηριότητα, η κατάσταση της υγείας και άλλες ατομικές ιδιαιτερότητες.

Γιατί η δίαιτα της φίλης σου δεν λειτουργεί σε εσένα; Τι πάει στραβά;

Παράλληλα, δύο άνθρωποι μπορεί να ακολουθούν παρόμοια διατροφή, αλλά να έχουν διαφορετικό πρόγραμμα ύπνου, επίπεδα δραστηριότητας, καθημερινές υποχρεώσεις και διατροφικές συνήθειες. Επομένως, το γεγονός ότι ένα πρόγραμμα λειτούργησε για τη φίλη μας δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλο και για εμάς. Η εξατομίκευση είναι σημαντική, τόσο για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών όσο και για τη δημιουργία συνηθειών που μπορούμε να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα, ώστε να συντηρήσουμε το αποτέλεσμα.

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Τι μπορούμε να κάνουμε αντί να αντιγράφουμε τη δίαιτα κάποιου άλλου;

Γιατί η δίαιτα της φίλης σου δεν λειτουργεί σε εσένα; Τι πάει στραβά;

  1. Να σταματήσουμε τις συγκρίσεις. Η πρόοδος ενός άλλου ανθρώπου δεν αποτελεί μέτρο της δικής μας προσπάθειας ή αξίας.

  2. Να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα που να ταιριάζει στη ζωή μας. Μια ισορροπημένη διατροφή χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τις προτιμήσεις, το ωράριο και τις δυνατότητές μας.

  3. Να παρατηρούμε τη σχέση μας με το φαγητό. Αξίζει να αναρωτιόμαστε αν τρώμε επειδή πεινάμε, επειδή απολαμβάνουμε ένα γεύμα ή επειδή αναζητούμε ανακούφιση. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε καμία από αυτές τις εμπειρίες.
  4. Να αφήσουμε χώρο για ευελιξία. Ένα γλυκό, ένα γεύμα έξω ή μια ημέρα που δεν ακολουθήσαμε το συνηθισμένο μας πρόγραμμα δεν ακυρώνουν συνολικά τις διατροφικές μας συνήθειες. Η μαγική αναλογία είναι: 80% συνέπεια και γεύματα ισορροπημένα και 20% γεύματα αυθόρμητα.
  5. Να ζητήσουμε εξατομικευμένη καθοδήγηση. Ένας διαιτολόγος μπορεί να μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε μια προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους μας, χωρίς περιττές στερήσεις.

Δημητριάδου Κλειώ

Κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, Msc
Eating Psychology Coaching
www.coachmydiet.gr
 

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