Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο»

Συγκίνηση και φορτισμένη ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του ιστορικού του προέδρου, Γιώργου Βαρδινογιάννη.
Σε ένδειξη τιμής και σεβασμού, οι παίκτες του Τριφυλλιού άφησαν λουλούδια μπροστά στη φωτογραφία του «Kαπετάνιου».
«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
Λουλούδια και από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, αλλά και τους διαιτητές της συνάντησης.
Πριν από τη σέντρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια.
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 5-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.
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