Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο» στο ΟΑΚΑ

Τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Παναθηναϊκός και Αστέρας

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star / Φωτογραφίες Eurokinissi
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (18/10/2026)

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Συγκίνηση και φορτισμένη ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του ιστορικού του προέδρου, Γιώργου Βαρδινογιάννη.

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Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο»

Σε ένδειξη τιμής και σεβασμού, οι παίκτες του Τριφυλλιού άφησαν λουλούδια μπροστά στη φωτογραφία του «Kαπετάνιου».

«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

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 Λουλούδια και από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, αλλά και τους διαιτητές της συνάντησης.

Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο»

Πριν από τη σέντρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια.

Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο»

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 5-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

 

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
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