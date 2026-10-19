Φάληρο: «Κάλυψε με ρούχα τους μώλωπες στο παιδί και το έριξε στη θάλασσα»

Η τρίχρονη δεν είχε της αισθήσεις της, λόγω κακοποίησης που είχε υποστεί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τον θάνατο της τρίχρονης κόρης της, Τζένα, ξεκίνησε στο Φάληρο.
  • Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας και επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
  • Η 3χρονη βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα με μώλωπες και τραύματα, υποδεικνύοντας κακοποίηση.
  • Η μητέρα υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα και πίστευε ότι το παιδί ήταν νεκρό όταν το άφησε στη θάλασσα.
  • Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 18 Νοεμβρίου.

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τον θάνατο της τρίχρονης κόρης της Τζένα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα στο Φάληρο τον Ιούλιο του 2025. 

Παλαιό Φάληρο: «Η Τζένα ήταν άρρωστη και χτυπημένη 9 μέρες πριν πεθάνει»

Η γυναίκα με καταγωγή από την Αλγερία αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, στο δικαστήριο περιγράφηκαν στοιχεία σχετικά για την κατάσταση του παιδιού πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 3χρονη έφερε μώλωπες και τραύματα, τα οποία φέρεται να είχε υποστεί πριν η μητέρα της την αφήσει αβοήθητη στη θάλασσα.  

Φάληρο: «Κάλυψε με ρούχα τα τραύματα της Τζένας και την έριξε στη θάλασσα»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μικρή είχε χάσει τις αισθήσεις της, λόγω της κακοποίησης που είχε υποστεί. Η μητέρα της την τοποθέτησε στο βρεφικό καρότσι σε οριζόντια θέση και φέρεται να την έντυσε με τρόπο που να καλύπτει τα τραύματά της. Για τον ίδιο λόγο φέρεται να της φόρεσε και το λευκό καπέλο. Σκοπός ήταν να κρύβεται το πρόσωπό της και να μη φανούν οι μώλωπες. Ένας περαστικός θα είχε την εντύπωση ότι το παιδί κοιμάται. 

Η μητέρα της Τζένα υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι πίστευε πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Ισχυρίζεται ότι πήρε μαζί της τα παιδιά της και μετέβη από τα Πατήσια στο Φάληρο, όπου άφησε την τρίχρονη στη θάλασσα. 

Ωστότο, σύμφωνα με τις αρχές, το κοριτσάκι ήταν ακόμη ζωντανό όταν βρέθηκε στο νερό, καθώς ως αιτία θανάτου αναφέρεται ο πνιγμός.  

Η δίκη διεκόπη για τις 18 Νοεμβρίου. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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