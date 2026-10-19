Ξεκίνησε σήμερα η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τον θάνατο της τρίχρονης κόρης της Τζένα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στη θάλασσα στο Φάληρο τον Ιούλιο του 2025.

Η γυναίκα με καταγωγή από την Αλγερία αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, στο δικαστήριο περιγράφηκαν στοιχεία σχετικά για την κατάσταση του παιδιού πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η 3χρονη έφερε μώλωπες και τραύματα, τα οποία φέρεται να είχε υποστεί πριν η μητέρα της την αφήσει αβοήθητη στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μικρή είχε χάσει τις αισθήσεις της, λόγω της κακοποίησης που είχε υποστεί. Η μητέρα της την τοποθέτησε στο βρεφικό καρότσι σε οριζόντια θέση και φέρεται να την έντυσε με τρόπο που να καλύπτει τα τραύματά της. Για τον ίδιο λόγο φέρεται να της φόρεσε και το λευκό καπέλο. Σκοπός ήταν να κρύβεται το πρόσωπό της και να μη φανούν οι μώλωπες. Ένας περαστικός θα είχε την εντύπωση ότι το παιδί κοιμάται.

Η μητέρα της Τζένα υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι πίστευε πως το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Ισχυρίζεται ότι πήρε μαζί της τα παιδιά της και μετέβη από τα Πατήσια στο Φάληρο, όπου άφησε την τρίχρονη στη θάλασσα.

Ωστότο, σύμφωνα με τις αρχές, το κοριτσάκι ήταν ακόμη ζωντανό όταν βρέθηκε στο νερό, καθώς ως αιτία θανάτου αναφέρεται ο πνιγμός.

Η δίκη διεκόπη για τις 18 Νοεμβρίου.

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