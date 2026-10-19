«Ήρθε καταπάνω μου με το αυτοκίνητο»: Επίθεση σε εκπαιδευτικό στην Αμαλιάδα

Η γυναίκα προσπάθησε να βοηθήσει μια νεαρή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκπαιδευτικός στην Αμαλιάδα κατήγγειλε επίθεση από 35χρονο ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει νεαρή κοπέλα.
  • Ο δράστης έσπρωξε την εκπαιδευτικό με δύναμη, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο.
  • Ακολούθως, ο άνδρας επιχείρησε να την χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, αλλά εκείνη απέφυγε την πρόσκρουση.
  • Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι και δήλωσε ότι απλώς ήθελε να βοηθήσει.
  • Ο 35χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και είχε προηγούμενα προβλήματα με τις Αρχές.

Σοβαρή καταγγελία για επίθεση σε βάρος της στην Αμαλιάδα κάνει μία εκπαιδευτικός, η οποία, όπως περιγράφει, προσπάθησε να παρέμβει για να βοηθήσει μία νεαρή κοπέλα και στη συνέχεια βρέθηκε η ίδια στο στόχαστρο ενός 35χρονου. 

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Η εκπαιδευτικός μίλησε στον ανταποκριτή του Star στην Πελοπόννησο, Κώστα Γκελντή, και περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που, όπως είπε, έθεσαν τη ζωή της σε κίνδυνο. 

 Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την περιγραφή της γυναίκας, όταν επιχείρησε να βοηθήσει μία νεαρή κοπέλα που βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τον 35χρονο.

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Όπως εξήγησε, δεν πλησίασε αρχικά τους δύο, αλλά προσπάθησε να δώσει στη νεαρή γυναίκα τη δυνατότητα να απομακρυνθεί και να πάει κοντά της.

«Δεν πήγα κοντά τους, παρά μονάχα είπα “άσε την κοπέλα, κοπέλα μου, έλα εδώ αν θες”», είπε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο άνδρας έβαλε τη νεαρή κοπέλα στο αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα του συνοδηγού. Όπως καταγγέλλει η εκπαιδευτικός, επέστρεψε προς το μέρος της και την έσπρωξε με δύναμη, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα στον δρόμο.

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«Με έσπρωξε με τα δυο του χέρια στις ωμοπλάτες και με έριξε πίσω. Έπεσα ανάσκελα στο δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τότε ο άνδρας άρχισε να την σπρώχνει για να προχωρήσει, ενώ εκείνη προσπαθούσε να βοηθήσει τη νεαρή γυναίκα.

Αμαλιάδα: «Βλέπω το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου»

Η περιπέτεια της εκπαιδευτικού, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δε σταμάτησε όταν έπεσε στο οδόστρωμα.

Όπως είπε, άκουσε ξαφνικά τον κινητήρα του αυτοκινήτου και, όταν γύρισε, το είδε να κινείται προς το μέρος της, ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο.

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«Ακούω γκάζια, γυρνάω πίσω μου και βλέπω το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο να έρχεται όχι ευθεία τον δρόμο, αλλά κατά πάνω μου στο πεζοδρόμιο», είπε.

Η γυναίκα αντέδρασε και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κατάφερε να αποφύγει το όχημα.

«Έκανα από δω και άρπαξα αγκαλιά δύο κολώνες. Τις αγκαλιάζω, αυτός γυρνάει το τιμόνι του και φεύγει», είπε.

Μετά την επίθεση, η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει το χέρι της. 

Η γυναίκα υποστήριξε ότι προσπάθησε απλώς να βοηθήσει έναν άλλο άνθρωπο και τελικά βρέθηκε η ίδια σε κίνδυνο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, με πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για τα περιστατικά βίας.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας εντόπισαν τον 35χρονο στο σπίτι του στην Αμαλιάδα και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

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