Ο ιδιαίτερος καναπές που ήρθε ξανά στο Cash or Trash - Ποιος θα τον πάρει;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 19 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις πωλητές στο Cash or Trash.
  • Η Αγγελίνα επιστρέφει με ένα οικογενειακό κειμήλιο, ενώ ο Θοδωρής φέρνει ζώα-θέματα αντικείμενα.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει ειδικές κάρτες εκκίνησης για δημοπρασίες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.
  • Για πρώτη φορά, οι αγοραστές σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις των πωλητών.
  • Νέοι και παλιοί αγοραστές διεκδικούν σπάνια αντικείμενα, με στόχο τις καλύτερες συμφωνίες.

Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους

Ο ιδιαίτερος καναπές που ήρθε ξανά στο Cash or Trash - Ποιος θα τον πάρει;

Η Αγγελίνα επιστρέφει για δεύτερη φορά στον «τόπο του εγκλήματος» και συμμετέχει σε μία από τις πιο καλοστημένες… δημοπρασίες του Cash or Trash! Με την αγωνία να κορυφώνεται  για την τελική εκτίμηση του αντικειμένου της, ενός οικογενειακού κειμηλίου που περνάει από γενιά σε γενιά, όλα ανατρέπονται για την Αγγελίνα μέσα σε μια στιγμή! Πώς θα εξελιχθεί, τελικά, αυτή η δημοπρασία; 

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Ο ιδιαίτερος καναπές που ήρθε ξανά στο Cash or Trash - Ποιος θα τον πάρει;

Ο Θοδωρής έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί του ένα ζευγάρι αντικειμένων διαφορετικό από όλα όσα έχουν παρουσιαστεί στις προηγούμενες σεζόν της εκπομπής και παραπέμπουν στο «ζωικό» βασίλειο. Τα αντικείμενα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αγοραστών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πραγματικά ξεχωριστή δημοπρασία. Η διαδικασία ξεκινά δυναμικά, με την ισχυρότερη πρώτη προσφορά της 6ης σεζόν, χωρίς καν να έχει εμφανιστεί η κάρτα του εκτιμητή! 

Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της

Ο ιδιαίτερος καναπές που ήρθε ξανά στο Cash or Trash - Ποιος θα τον πάρει; 

Ο Παναγιώτης ταξίδεψε από την Αλεξανδρούπολη για να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Cash or Trash. Ο πωλητής παρουσιάζει ένα χρωματιστό, έντονο κι ιδιαίτερο αντικείμενο, που έχει εμφανιστεί ξανά στο δωμάτιο των αγοραστών. Τη διαφορά, όμως, σε μια δημοπρασία πάντα την κάνει η διαπραγματευτική ικανότητα του πωλητή! 

Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; 

Η δεύτερη μεγαλύτερη εκτίμηση στην ιστορία του Cash or Trash είναι γεγονός!

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης,  ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Άρη που ενθουσίασαν τους αγοραστές

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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