Επτά έργα από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα 135 σε ολόκληρη την Ευρώπη που στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα θα λάβουν μέρος των 390 εκ. ευρώ που χορηγεί η Κομισιόν.

Το ποσό αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό των συνολικών επενδυτικών αναγκών ύψους 579 εκατ. ευρώ για τα έργα αυτά. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις, εταίρους έργων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

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Τα έργα LIFE διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια καθαρή, κυκλική και ανθεκτική οικονομία. Συμβάλλουν στη βελτίωση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων και στον στόχο της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

«Η επένδυση αυτή θα έχει διαρκή αντίκτυπο στο περιβάλλον, την οικονομία, τη βιομηχανία και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων», αναφέρει η Κομισιόν.

Ποια είναι τα 7 ελληνικά projects:

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1. Προστασία των οικοσυστημάτων των πλατάνων στη δυτική Ελλάδα από την ασθένεια του σαράκι (LIFE PLATANOS)

Τα πλατάνια αποτελούν ένα εμβληματικό χαρακτηριστικό της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας σε όχθες ποταμών, πλατείες και αγροτικά τοπία, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα και την ευημερία της κοινότητας. Αυτά τα δέντρα απειλούνται από ένα μυκητιακό παθογόνο, το Ceratocystis platani, το οποίο προκαλεί την ασθένεια του σαράκι. Οι 11 εταίροι του έργου PLATANOS θα παράσχουν μια συντονισμένη αντίδραση για την αντιμετώπιση του παθογόνου στις περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων και της Δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης χαρτών κινδύνου και μιας εφαρμογής για κινητά για αναφορά σε πραγματικό χρόνο από τους πολίτες.

2. Τεχνική Βοήθεια για Αναπαραγωγή

Συστηματική αξιολόγηση οικονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (LIFE SAFER ELD)

Κλιμακώνοντας την πλατφόρμα IT SAFER που δημιουργήθηκε στο έργο LIFE PROFILE για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και οικονομικών κινδύνων, οι έξι εταίροι του έργου SAFER ELD από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία θα αυξήσουν το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου για να υποστηρίξουν πλήρως την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η ομάδα του έργου θα αυτοματοποιήσει μεγάλο μέρος της προσπάθειας του χρήστη που απαιτείται για την εισαγωγή πληροφοριών και την άρση τεχνικών εμποδίων που θα ενισχύσουν τις δυνατότητές της για αναπαραγωγή. Η πλατφόρμα θα μεταφραστεί σε τρεις επιπλέον γλώσσες της ΕΕ (έξι συνολικά) και θα επεκτείνει τη λειτουργικότητά της στις ζημιές από τα θαλάσσια ύδατα.



3. Δημιουργία κοινοτικών κλιματικών καταφυγίων για πιο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις (LIFE NURTURE)

Η ακραία ζέστη αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία για τις πόλεις σε όλη την Ευρώπη, επηρεάζοντας τη δημόσια υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Με επικεφαλής τον ελληνικό οργανισμό ανάπτυξης Ανατολική, το έργο LIFE NURTURE φέρνει σε επαφή δήμους, πανεπιστήμια και ειδικούς βιωσιμότητας από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο κοινοτικών καταφυγίων για το κλίμα σε αστικές περιοχές. Συνδυάζοντας πράσινες υποδομές, σκιασμένους δημόσιους χώρους και κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι δικαιούχοι στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της κοινωνικής ένταξης, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

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4. Καλύτερη ανοικοδόμηση μετά από καταστροφές (LIFE-RENEW)

Ύστερα από πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες καταστροφές, η ανοικοδόμηση αποτελεί απειλή αναδημιουργίας του ίδιου ή ενός παρόμοια ευάλωτου περιβάλλοντος, εκτός εάν ληφθούν υπόψη οι πιθανές κλιματικές επιπτώσεις στο έργο ανοικοδόμησης. Δύο ερευνητικοί οργανισμοί στην Αθήνα και στο Λάξενμπουργκ της Αυστρίας από την ομάδα LIFE-RENEW θα γράψουν ένα πρακτικό εγχειρίδιο για να βοηθήσουν τις αρχές να ανοικοδομήσουν ένα πιο πράσινο και πιο ισχυρό περιβάλλον και στη συνέχεια θα το δοκιμάσουν σε κοινότητες στη Θεσσαλία, Ελλάδα, στη Βαλένθια, Ισπανία, στο Κούρζεμε, Λετονία, στη Φλωρεντία, Ιταλία, στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, στο Χάσελτ, Βέλγιο και στην Οδησσό, Ουκρανία. Ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο θα συνδέσει περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές για να μοιράζονται ποιες λύσεις λειτουργούν πέραν της διάρκειας του έργου

5. Βοήθεια στις ευρωπαϊκές πόλεις για τον σχεδιασμό βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης (LIFE CHIP-EU)

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις δεν διαθέτουν τη διακυβέρνηση, τα εργαλεία και την ικανότητα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων θέρμανσης και ψύξης. Το LIFE CHIP-EU θα παρέχει ένα πλαίσιο υποστήριξης που συνδυάζει τη συνεργατική διακυβέρνηση, μια μέθοδο σχεδιασμού που ενσωματώνει τεχνικές, χωρικές και κοινωνικές παραμέτρους και ένα πρακτικό σύνολο εργαλείων. Τα ζωντανά εργαστήρια ενεργειακής μετάβασης θα δοκιμάσουν την προσέγγιση σε πέντε δήμους σε έξι τοποθεσίες: Καλαμάτα (Ελλάδα), Βαγιαδολίδ (Ισπανία), Αθηένου (Κύπρος), Χρόνινγκεν (Ολλανδία), περιοχή Πομούργια της Σλοβενίας και Τερνόπιλ (Ουκρανία). Η επικύρωση από τους δήμους που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων 27 στην Ιταλία, θα βοηθήσει στην παραγωγή προσαρμόσιμων λύσεων που συνδέουν την καθαρή ενέργεια με την αστική αναγέννηση, τη μείωση της φτώχειας και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

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6. Υπηρεσίες ανακαίνισης μίας στάσης σε τρεις ελληνικές πόλεις (LIFE HERMES)

Οι Έλληνες ιδιοκτήτες κατοικιών αντιμετωπίζουν κατακερματισμένη πληροφόρηση, πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης, περιορισμένη χρηματοδότηση και δυσκολία στον συντονισμό των εργολάβων, συμβάλλοντας σε ετήσιους ρυθμούς ανακαινίσεων περίπου 1%. Το LIFE HERMES θα δημιουργήσει τρεις κόμβους μίας στάσης στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και την Καλαμάτα, υποστηριζόμενους από ένα ψηφιακό οικοσύστημα που ενσωματώνει τεχνική βοήθεια, χρηματοδότηση, διοίκηση, συντονισμό εργολάβων και ενεργειακές και μη ενεργειακές αναβαθμίσεις. Δήμοι, δίκτυα ιδιοκτητών ακινήτων, πιστοποιημένοι επαγγελματίες και μια στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς θα καθοδηγήσουν τα νοικοκυριά από την πρώτη επαφή έως την επένδυση, δίνοντας προτεραιότητα στους ευάλωτους κατοίκους και την ανθεκτικότητα στον καύσωνα, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα μοντέλο για τις πόλεις της Νότιας Ευρώπης.



7. Σαφέστερη, φορητή πιστοποίηση για εγκαταστάτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (LIFE RENReady)

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξαρτάται από εξειδικευμένους εγκαταστάτες, αλλά τα συστήματα πιστοποίησης παραμένουν κατακερματισμένα σε όλη την Ευρώπη. Το LIFE RENReady θα χαρτογραφήσει τα προγράμματα και τα κενά δεξιοτήτων στα κράτη μέλη, καλύπτοντας την ηλιακή ενέργεια, τις αντλίες θερμότητας, τους θερμοσίφωνες οργή και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Νέα ψηφιακά εργαλεία θα δώσουν στις αρχές εθνική εποπτεία στο εργατικό δυναμικό, θα επιτρέψουν στους εγκαταστάτες να αποθηκεύουν και να μοιράζονται επαληθευμένα διαπιστευτήρια και να εντοπίζουν κινδύνους συμμόρφωσης. Ένα πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης και ένα σύνολο εργαλείων πολιτικής θα βοηθήσουν επίσης τις χώρες να ενισχύσουν την εκπαίδευση, να καταστήσουν τα προσόντα φορητά και να δημιουργήσουν το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απαιτείται για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

