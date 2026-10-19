Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πότε «σπάει» πριν τα 18 χρόνια

Πώς λειτουργεί ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Pexels (Towfiqu barbhuiya)
Πως θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τη νέα γενιά / Bίντεο αρχείου Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημόσια διαβούλευση για τον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.) έως 1 Νοεμβρίου.
  • Ο Α.Ε.Λ.Α. είναι επενδυτικός λογαριασμός μακροχρόνιας αποταμίευσης για παιδιά, με κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ ετησίως.
  • Επιτρέπεται η ανάληψη κεφαλαίων μόνο μετά τα 18 έτη, εκτός από περιπτώσεις θανάτου ή σοβαρών υγειονομικών προβλημάτων.
  • Οι εισφορές είναι αφορολόγητες και τα έσοδα από τον λογαριασμό απαλλάσσονται από φόρους.
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών Α.Ε.Λ.Α. περιλαμβάνουν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου βρίσκεται και ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.), ο γνωστός «κουμπαράς» για τη νέα γενιά. 

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πόσα χρήματα μπορεί να συγκεντρωθούν

Ο «κουμπαράς» αποτελεί ειδικό επενδυτικό λογαριασμό μακροχρόνιας αποταμίευσης με σκοπό τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για τους νέους, την ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης και την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.  

Πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά 

Για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα ή αποκτά δικαίωμα υπαγωγής στον λογαριασμό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος Μέρους, ο ασκών τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια δύναται να ανοίξει έναν μοναδικό Α.Ε.Λ.Α. 

Η διαδικασία δημιουργίας του Α.Ε.Λ.Α. ενεργοποιείται με αίτηση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια στον πάροχο, εφόσον το παιδί δεν έχει συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο της αίτησης. 

Οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια επιλέγουν ελεύθερα για τη διαχείριση του Α.Ε.Λ.Α. έναν από τους παρόχους ή την αυτοδιαχείριση του λογαριασμού. 

Το ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει υπέρ κάθε δικαιούχου Α.Ε.Λ.Α. ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) των επιλέξιμων εισφορών που καταβάλλονται στον λογαριασμό, με μέγιστο ποσό χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος. Το μέγιστο ποσό αυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ανά πενταετία. 

Το συνολικό ποσό των εισφορών ανά Α.Ε.Λ.Α. δε δύναται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος. 

Η κρατική συνεισφορά καταβάλλεται καταρχήν σε μηνιαία βάση για εισφορές έως εκατό (100) ευρώ ανά μήνα. Λαμβανομένου υπόψη ότι δύνανται να καταβάλλονται ποσά υψηλότερα σε ορισμένους μήνες και χαμηλότερα σε άλλους, πραγματοποιείται ετήσια εκκαθάριση για το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του οικείου ημερολογιακού έτους. 

Τα κεφάλαια του Α.Ε.Λ.Α. επενδύονται αποκλειστικά σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές). Εξαιρούνται προϊόντα υψηλού κινδύνου και πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

Η σύνθεση των επενδύσεων ενός Α.Ε.Λ.Α. μπορεί να είναι συντηρητικού, ισορροπημένου, αναπτυξιακού ή δυναμικού προφίλ. Κάθε πάροχος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν ανά επενδυτικό προφίλ στο οποίο προβλέπεται μηχανισμός εγγύησης του κεφαλαίου. Η προεπιλεγμένη επενδυτική επιλογή, σε περίπτωση που οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του δικαιούχου δεν επιλέξουν επενδυτική στρατηγική, αποτελεί επενδυτικό προϊόν μακροχρόνιου ορίζοντα, συντηρητικού προφίλ εγγυημένου κεφαλαίου. 

Πάροχοι υπηρεσιών ή προϊόντων Α.Ε.Λ.Α. δύνανται να είναι πιστωτικά ιδρύματα, Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο δικαιούχος Α.Ε.Λ.Α. δύναται να μεταφέρει τον λογαριασμό του από έναν πάροχο σε άλλον χωρίς απώλεια των φορολογικών ευεργετημάτων ή άλλων δικαιωμάτων που συνδέονται με τον λογαριασμό. 

«Κουμπαράς» για τη νέα γενιά: Σε ποιες περιπτώσεις «σπάει» πριν τα 18 έτη 

Τα κεφάλαια του Α.Ε.Λ.Α., ήτοι οι εισφορές, η κρατική συνεισφορά και οι επενδυτικές αποδόσεις, δεν επιτρέπεται να αναληφθούν πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.  

Εξαιρούνται περιπτώσεις θανάτου του γονέα ή του τέκνου, καθώς και περιπτώσεις σοβαρών λόγων υγείας του δικαιούχου του Α.Ε.Λ.Α. που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, όπως αυτοί πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο.  

Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου, ο Α.Ε.Λ.Α. μετατρέπεται σε προσωπικό περιουσιακό του δικαίωμα. 

Οι εισφορές σε Α.Ε.Λ.Α. είναι αφορολόγητες, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα για τον ανήλικο δικαιούχο ούτε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων κοινωνικών παροχών. Το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης τίτλων στον Α.Ε.Λ.Α. απαλλάσσεται από τον φόρο. 

   

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