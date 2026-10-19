100 χρόνια Ducati: Τρεις ημέρες πάθους στις Σέρρες

Τρεις ημέρες γεμάτες ήχο, ταχύτητα, ιστορία και πάθος για τη μοτοσυκλέτα έζησαν οι φίλοι της Ducati στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Ο εορτασμός του Ducati Centenario διοργανώθηκε από το Ducati Official Club (D.O.C.) Hellas και το Ducati Club Hellas 1990, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συνάντησης Ducatisti, τιμώντας τα 100 χρόνια της εμβληματικής ιταλικής μάρκας.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών προσέφερε το ιδανικό περιβάλλον για να εξερευνήσουν οι αναβάτες τις δυνατότητες των μοτοσυκλετών τους. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες μπήκαν στην πίστα για πρώτη φορά, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική διάσταση της οδήγησης. Η δράση ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί με τεχνικό έλεγχο, κατανομή σε γκρουπ και ενημέρωση των αναβατών. Οι ονομασίες των γκρουπ απέτισαν φόρο τιμής σε τέσσερις προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της Ducati: Paul Smart1, Massimo Tamburini2, Troy Bayliss3 και Casey Stoner4.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης test rides με τις νέες Streetfighter V2 S, Streetfighter V4 S, Panigale V2 S και Panigale V4 S. Τέσσερις διαφορετικές εκφράσεις της σπορ ταυτότητας της Ducati έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιδόσεις της μάρκας, γνωρίζοντας τον ξεχωριστό οδηγικό χαρακτήρα κάθε μοντέλου.

Εμπειρίες πέρα από την πίστα

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση είχαν οι ιστορικές μοτοσυκλέτες Ducati από ιδιωτικές συλλογές, με σημείο αναφοράς το Cucciolo, που σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στον κόσμο των δύο τροχών. Η παρουσία τους δίπλα στα σύγχρονα μοντέλα συνέδεσε τις απαρχές της μάρκας με το σήμερα, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της σχεδίασης και της τεχνολογίας της. Το πρόγραμμα πλαισίωσαν ειδικές θεματικές ενότητες αφιερωμένες στην ιστορία και την αγωνιστική κληρονομιά της Ducati.

Έναν αιώνα μετά την ίδρυση της Ducati, οι άνθρωποί της συνεχίζουν να δίνουν ζωή στην ιστορία της, με κοινές διαδρομές, εμπειρίες και πάθος για τη μοτοσυκλέτα.