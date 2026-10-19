Η Ford επιστρέφει το 2028 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι

Η αγωνιστική τεχνογνωσία που θα μπει στην επόμενη γενιά των επιβατικών

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.10.26, 20:03
Η Ford επιστρέφει το 2028 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι
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Η Ford επιστρέφει στις ρίζες της στους αγώνες ράλι, αντλώντας έμπνευση για τη δημιουργία μιας νέα γενιάς δυναμικών και ευέλικτων επιβατικών οχημάτων με αγωνιστικό DNA, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Καθώς εισέρχεται στη νέα αυτή εποχή, η Ford Racing ανακοινώνει σήμερα ότι θα συμμετέχει και πάλι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA (WRC), ως πλήρως εργοστασιακά υποστηριζόμενη ομάδα, από το 2028 και εξής.

Στο πλαίσιο της επιστροφής της, η Ford Racing θα συνεργαστεί και πάλι με την M-Sport Ltd, τον επί 30 χρόνια συνεργάτη της στους αγώνες ράλι. Οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν άμεσα την μεταξύ τους συνεργασία και, από το 2028, η Ford Racing θα έχει άμεση εμπλοκή στο WRC μαζί με την M-Sport, ενόψει του ντεμπούτου ενός ολοκαίνουργιου αγωνιστικού αυτοκινήτου WRC το 2029, το οποίο θα αντλεί έμπνευση από ένα από τα επερχόμενα και ολοκαίνουργια ευρωπαϊκά επιβατικά μοντέλα που ετοιμάζει η Ford.

Αγωνιστικά της Ford που συμμετείχαν στα ράλι και βασίστηκαν σε μοντέλα παραγωγής, όπως τα Escort, Sierra, Focus, Fiesta και Puma, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του WRC, που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, η Ford έχει κατακτήσει πολλά Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και Οδηγών, έχει συμβάλει στην εξέλιξη της καριέρας ορισμένων από τους πιο γνωστούς οδηγούς του αθλήματος και έχει αποδείξει την αντοχή και την ταχύτητα των αυτοκινήτων της σε όλο τον κόσμο και σε κάθε είδους επιφάνεια - από την άσφαλτο και το χώμα μέχρι τον πάγο και την άμμο.Επιπλέον, οι αναρίθμητες επιτυχίες στις ειδικές διαδρομές των αγώνων ράλι έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για εμβληματικά μοντέλα της Ford - από το Escort Mexico του 1970 έως το νεότερο Ranger Raptor.

 

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