Για τη σχέση της με τον Γιώργο Τζαβέλλα, τη ζωή τους μετά την απόκτηση της κόρης τους, αλλά και το ατύχημα που είχε όταν ήταν έγκυος μίλησε η Βίκυ Κάβουρα στην εκπομπή Super Κατερίνα, το πρωί της Τρίτης. Η όμορφη ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητά τους ως γονείς, στη σύνδεση του συζύγου της με τη μικρή, στην επιθυμία της να γίνει μητέρα και στην πίστη της στον Θεό.

Η Βίκυ περιέγραψε πως είχε από την πρώτη στιγμή μια έντονη βεβαιότητα για τον άνθρωπο με τον οποίο θα δημιουργούσε οικογένεια. Όπως είπε για τον Γιώργο Τζαβέλλα: «Πριν τον γνωρίσω κατάλαβα ότι είναι ο άντρας της ζωής μου. Αυτό είναι το περίεργο. Τον είδα και είπα "αυτός είναι". Δεν ξέρω γιατί το είπα, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο».

Βίκυ Κάβουρα για Γιώργο Τζαβέλλα: «Πριν τον γνωρίσω κατάλαβα ότι είναι ο άντρας της ζωής μου» /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ίδια στάθηκε και στις αλλαγές που φέρνει ένα παιδί σε μια σχέση, τονίζοντας ότι το κοινό θέλω παίζει καθοριστικό ρόλο. «Νομίζω ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, υπάρχει βάθος στη σχέση. Τα περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν γιατί ίσως να μη θέλουν πολύ και οι δύο. Όταν θέλουν και οι δύο, όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, τα ξαναβρίσκουν. Γιατί είναι πολύ ισχυρό δέσιμο το παιδί και η ύπαρξή του», είπε.

Τι είπε η Βίκυ Κάβουρα για τη σχέση μετά τη γέννηση του παιδιού

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά και για την απόσταση που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στους γονείς μετά τον ερχομό ενός παιδιού, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τη μία πλευρά. Όπως ανέφερε: «Μερικές φορές σκέφτομαι ότι έχουν δίκιο και οι άντρες γιατί είναι "λιγότεροι" από εμάς εκείνη την περίοδο. Εμείς ξέρουμε περισσότερο πώς θα βοηθήσουμε το παιδί από ένστικτο κι αυτοί αναρωτιούνται "Τι κάνω; Αποχωρώ λίγο και βλέπω". Κι εμείς λέμε "δε με βοηθάς αρκετά". Κάπως έτσι, αν το δούμε πιο γλυκά και παιχνιδιάρικα, έχουμε δίκιο και οι δύο. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι μου είχε πέσει γάλα κάτω και έσπασε κι εγώ έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και δεν με καταλάβαινε. Τώρα βλέπω και γελάω. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί κλαίω για το γάλα. Εγώ μετά τον 1,5 χρόνο άρχισα να συνέρχομαι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε ότι η μητρότητα ήταν μια βαθιά επιθυμία, ακόμη κι αν η ίδια δεν το είχε συνειδητοποιήσει πλήρως εκείνη την περίοδο. «Ήθελα πολύ να γίνω μητέρα. Δούλευα πολύ και ασταμάτητα πάντα, οπότε δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω “αχ, θέλω να κάνω παιδί, θέλω να κάνω παιδί”. Όμως, όταν ήμουν έγκυος, όλες οι φίλες μου μου είπαν ότι “αχ, είδες τόσα χρόνια ήθελες να κάνεις οικογένεια, να γίνεις μανούλα”. Και λέω "το έλεγα εγώ;". "Βεβαίως και το έλεγες. Έλεγες θέλω να κάνω και κόρη μάλιστα". Εγώ λέω το έλεγα τέτοιο πράγμα; Δεν με θυμάμαι να το λέω, αλλά μου το λένε όλες μου οι φίλες. Άρα ισχύει».

Πριν από 2,5 χρόνια η Βίκυ Κάβουρα έφερε στον κόσμο τη μικρή Ματθίλδη - Ραφαηλία

Η καθημερινότητα με την κόρη της

Αναφερόμενη στη Ματθίλδη - Ραφαηλία, η Βίκυ Κάβουρα είπε ότι σήμερα είναι 2,5 ετών και πως η επικοινωνία τους είναι πλέον άμεση: «Η κόρη μου είναι δυόμιση, συνεννοούμαστε κανονικά. Είναι ίδια με εμένα. Πηγαίνει στο βρεφικό από πέρυσι, της αρέσει και θεωρώ ότι την έχει βοηθήσει και στο λόγο και στην κοινωνικοποίηση, αλλά γενικώς κάποια στιγμή στέρεψα και από ιδέες. Πρώτη φορά μαμά και δεν ήξερα και εγώ τι άλλο μπορώ να κάνω μέσα στο σπίτι για να περνάει καλά. Εκεί κάνουν πάρα πολλά πράγματα, οπότε έρχεται σπίτι ολοκληρωμένη. Έχει παίξει, έχει μάθει κάτι. Της δίνουν περισσότερα από όσα θα μπορούσα εγώ».

Το ατύχημα στην εγκυμοσύνη και η διακοπή από την παράσταση

Η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε και στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι ένα περιστατικό στη σκηνή την έκανε να σταματήσει την παράσταση στην οποία συμμετείχε. Όπως είπε: «Όταν ήμουν τριών μηνών έγκυος είχα ένα ατύχημα στην παράσταση που έπαιζα τότε και δεν συνέχισα. Φοβήθηκα πολύ και δεν συνέχισα. Έκανα ξανά θέατρο αφού γέννησα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχα κάποιες δυσκολίες με το φαγητό αλλά όλα τα άλλα ήταν Ok».

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι ο φόβος για την εγκυμοσύνη της ήταν ο λόγος που απομακρύνθηκε τότε από τη θεατρική δουλειά, ενώ επέστρεψε στο θέατρο μετά τη γέννηση της κόρης της.