Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση

Το σαγηνευτικό πρωτότυπο που εκφράζει το όραμά της θρυλικής μάρκας

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Αυτοκινητο
Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση
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Η Alfa Romeo αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού την Cuorerosso, ένα συναρπαστικό πρωτότυπο που αποτυπώνει την νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα γλυπτό με τέσσερις τροχούς, στο οποίο σχεδιαστικά στοιχεία όπως η Coda Tronca και ο αεροδυναμικός διαχύτης είναι πλήρως ενσωματωμένα στο αμάξωμα.

Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση

Το εντυπωσιακό κουπέ των 2+2 θέσεων έχει μήκος 4,7 m, πλάτος 1,98 m και ύψος μόλις 1,33 m, ενώ το μεταξόνιο είναι 2,93 m και ο αεροδυναμικός συντελεστής Cx 0,28.

Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση

Στο εμπρός μέρος το Scudetto και το Trilobo αποκτούν νέα έκφραση μέσω φωτεινής υπογραφής, με τις ρευστές γραμμές και τις επιθετικές αναλογίες να αναδεικνύουν τον δυναμισμό της Cuorerosso.

Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση

Στο εσωτερικό η προσέγγιση είναι ξεκάθαρα οδηγοκεντρική, ενώ ο πίνακας οργάνων έχει σαφείς αναφορές στην Alfa Romeo 33 Stradale του 1967.

Η Cuorerosso της Alfa Romeo: Ένα γλυπτό σε κίνηση

Συνδυάζοντας την ακαταμάχητη ιταλική αισθητική και το σπορ χαρακτήρα με τον τρόπο που μόνο η Alfa Romeo γνωρίζει, η Cuorerosso δείχνει το δρόμο προς ένα εξηλεκτρισμένο μέλλον με στιλ, δημιουργικότητα και ασίγαστο πάθος για οδήγηση.

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