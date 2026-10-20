Θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή δείχνουν οι πρώτες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον χειμώνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα εποχικά προγνωστικά συστήματα του ευρωπαϊκού Copernicus και της αμερικανικής NOAA.

Αντίθετα, η εικόνα για τις βροχοπτώσεις παραμένει λιγότερο σαφής, με ορισμένα προγνωστικά μοντέλα να καταγράφουν μια ήπια τάση για πιο ξηρές συνθήκες στα νότια της χώρας.

Οι εκτιμήσεις αφορούν το τρίμηνο Νοεμβρίου 2026 - Ιανουαρίου 2027.

«Θερμότερος από το κανονικό ο φετινός χειμώνας»

Το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus, το οποίο συνδυάζει δεδομένα από διαφορετικά διεθνή μετεωρολογικά μοντέλα, δίνει αυξημένες πιθανότητες για θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα στην Ελλάδα και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Επίσης, προβλέπει σε αρκετές περιοχές της χώρας οι πιθανότητες για θερμοκρασίες στο υψηλότερο τρίτο των ιστορικών τιμών ξεπερνούν το 70%. Η εκτίμηση βασίζεται στη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων, παράμετρος που χρησιμοποιείται συχνά στις μετεωρολογικές αναλύσεις.

Το εύρημα αυτό δίνει μεγάλες πιθανότητες στο σενάριο για έναν θερμότερο χειμώνα. Ωστόσο, δε σημαίνει ότι δε θα υπάρξουν οι ψυχρές εισβολές, οι χιονοπτώσεις ή τα διαστήματα με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Ενδείξεις για λιγότερες βροχές στη νότια Ελλάδα και την Αττική

Περισσότερη αβεβαιότητα παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για τις βροχοπτώσεις. Το αμερικανικό μοντέλο CFSv2 της NOAA δεν καταγράφει σαφή τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές στην Ελλάδα σε σχέση με τα συνηθισμένα επίπεδα.

Αντίθετα, τα στοιχεία του Copernicus υποδεικνύουν μια μικρή πιθανότητα για μειωμένες βροχοπτώσεις κυρίως στη νότια Ελλάδα, την Αττική και τμήματα του Αιγαίου.

Οι πιθανότητες για ξηρότερες συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές κινούνται περίπου στο 40%-50%, ποσοστό που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν προκύπτει κάποια αξιοσημείωτη τάση απόκλισης των βροχοπτώσεων από τα κλιματικά κανονικά.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη ενδέχεται να επικρατήσουν χαμηλότερες πιέσεις, ενώ στην ανατολική Μεσόγειο οι πιέσεις μπορεί να είναι λίγο υψηλότερες. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει λιγότερες κακοκαιρίες σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο δεν είναι ακόμη δυνατό να προβλεφθεί με βεβαιότητα πόσες κακοκαιρίες θα επηρεάσουν την Ελλάδα και πόσο έντονες θα είναι.

Σημειώνεται ότι οι εποχικές εκτιμήσεις έχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα από τις βραχυπρόθεσμες προγνώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στη Μεσόγειο. Επιπλέον, η πρόβλεψη μιας θερμοκρασίας πάνω από τα κανονικά επίπεδα δεν προσδιορίζει πόσους βαθμούς υψηλότερη θα είναι, ούτε μια τάση για λιγότερες βροχές σημαίνει ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα.