Ryanair: Προειδοποίηση για σημαντικές αυξήσεις τιμών των εισιτηρίων το 2027

Μείωση των θέσεων για το Βέλγιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 19:45 Market Pass: Πότε ξεκινούν τα voucher - πώς θα λειτουργούν
20.10.26 , 19:17 Κομισιόν: Νέος φόρος στα δέματα εκτός ΕΕ εν όψει Black Friday
20.10.26 , 19:16 «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση έως 95% και 36.000 ευρώ
20.10.26 , 19:02 Απαγόρευσαν στην 15χρονη κόρη της Μπέκαμ να φορά μακιγιάζ στο σχολείο
20.10.26 , 18:55 Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ελληνική αντίδραση
20.10.26 , 18:53 Η BMW X3 M50 xDrive ντύθηκε στα μαύρα
20.10.26 , 18:34 Δίκη Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»
20.10.26 , 18:24 Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε ο Δένδιας
20.10.26 , 18:02 Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
20.10.26 , 17:46 Ryanair: Προειδοποίηση για σημαντικές αυξήσεις τιμών των εισιτηρίων το 2027
20.10.26 , 17:16 Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
20.10.26 , 17:06 Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2026
20.10.26 , 16:57 Συναγερμός στην Πετρούπολη: «Εισβολή» αγριογούρουνων σε πολυκατοικία
20.10.26 , 16:54 Καρβέλας: Πρώτη εμφάνιση μετά τη ρήξη με τη Βίσση - Σε ποιο νησί βρίσκεται
20.10.26 , 16:34 Dacia Eco-G: Η μόνη πλήρης γκάμα της αγοράς, με κινητήρες διπλού καυσίμου
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Αθηνά Ωνάση: Η ζωή της τελευταίας κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση
Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί
Κάβουρα για Τζαβέλλα: «Πριν τον γνωρίσω κατάλαβα ότι είναι ο άντρας μου»
Καινούργιου: «Έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή μετά τον ερχομό της κόρης μου»
Τι καιρό θα κάνει τον χειμώνα στην Ελλάδα - Οι πρώτες εκτιμήσεις
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιδότηση έως 95% και 36.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Armando Franca)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ryanair προειδοποιεί για σημαντικές αυξήσεις τιμών εισιτηρίων το 2027 λόγω ανόδου κόστους καυσίμων.
  • Ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο’Λίρι επικρίνει την ΕΕ για έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων στην ανταγωνιστικότητα.
  • Η Ryanair μειώνει 20 δρομολόγια και 1 εκατομμύριο θέσεις στο Βέλγιο λόγω αύξησης φόρου αεροπορικών ταξιδιών.
  • Η αύξηση του φόρου στο Βέλγιο είναι 2 ευρώ, παραμένοντας χαμηλότερη από άλλες χώρες της ΕΕ.
  • Η Ryanair μεταφέρει αεροσκάφη σε πιο ανταγωνιστικές χώρες λόγω των αυξημένων φόρων.

Αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια από το 2027 βλέπει η Ryanair, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, να αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στην αναμενόμενη άνοδο του κόστους των καυσίμων. Οι δηλώσεις έγιναν στις Βρυξέλλες, όπου η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία παρουσίασε το χειμερινό της πρόγραμμα, την ώρα που ανακοίνωσε και σημαντική μείωση των πτήσεών της στο Βέλγιο.

Ο επικεφαλής της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη «κλειδώσει» για φέτος την τιμή των καυσίμων περίπου στα 67 δολάρια το βαρέλι. Εξήγησε όμως ότι η τιμή δε θα παγιωθεί σε αυτά τα επίπεδα και την επόμενη χρονιά.

«Εγγυόμαστε ότι δε θα επιβάλουμε επιπλέον χρεώσεις καυσίμων, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα αυξηθούν σημαντικά το 2027, λόγω των πολύ υψηλότερων τιμών του πετρελαίου», είπε ο Μάικλ Ο’Λίρι.

Ryanair: Υπολείμματα πουλιών βρέθηκαν στον κινητήρα του Boeing

Η προειδοποίηση έρχεται ενώ η ενεργειακή αγορά παρακολουθεί τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 

Η σύγκρουση της Ryanair με την ΕΕ 

Στη συνέντευξή του στο Euronews, ο Ο’Λίρι άσκησε σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται σε διακηρύξεις χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. «Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φοβάται να κάνει οτιδήποτε πέρα από το να μιλά. Είναι άχρηστη», δήλωσε.

Ο ίδιος έστρεψε τα βέλη του και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων σε μια περίοδο που οι επιβάτες αναζητούν φθηνότερες επιλογές. Ειδικά για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες επιβαρύνονται περισσότερο από ανταγωνιστές τους από τις ΗΠΑ και την Ασία σε ορισμένες διεθνείς πτήσεις. «Αν θέλετε πραγματικά ανταγωνιστικότητα, φορολογήστε τους Αμερικανούς όταν προσγειώνονται στην Ευρώπη», ανέφερε.

Τα στοιχεία της Eurocontrol δείχνουν ότι οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων αντιστοιχούν μόλις στο 6% των αναχωρήσεων, αλλά παράγουν περισσότερο από το μισό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ευρωπαϊκής αεροπορίας. Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί από το 2029 το ευρωπαϊκό σύστημα τιμολόγησης εκπομπών σε ορισμένες πτήσεις που αναχωρούν από την Ευρώπη. Με βάση την πρόταση, γραμμές όπως Φρανκφούρτη – Ντουμπάι και Φρανκφούρτη – Κωνσταντινούπολη θα ενταχθούν στην αγορά άνθρακα, ενώ άλλες, όπως Φρανκφούρτη – Τόκιο, θα εξαιρεθούν. Εκτός μέτρου θα μείνουν και οι πτήσεις που φτάνουν στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο Ο’Λίρι αναφέρθηκε και στην έκθεση του Μάριο Ντράγκι, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και προειδοποιούσε για κίνδυνο παρατεταμένης οικονομικής στασιμότητας στην ΕΕ, προτείνοντας επενδύσεις έως 800 δισ. ευρώ τον χρόνο. Σε πρόσφατη έκθεση, η πρωτοβουλία Joint European Disruptive Initiative εκτίμησε ότι έχει εφαρμοστεί το 26% των συστάσεων, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος παραμένει πιο αργή από τις διεθνείς εξελίξεις.

Επίσημο: Η Ryanair κλείνει τη βάση στη Θεσσαλονίκη

Ryanair: Περικοπές δρομολογίων προς το Βέλγιο

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι για τη χειμερινή περίοδο θα αφαιρέσει ένα εκατομμύριο θέσεις και 20 δρομολόγια στο Βέλγιο. Η απόφαση συνδέεται με την αύξηση του φόρου αεροπορικών ταξιδιών που αποφάσισε η κυβέρνηση του Μπαρτ ντε Βέβερ, ανεβάζοντας την επιβάρυνση κατά δύο ευρώ, στα επτά ευρώ ανά εισιτήριο. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για αύξηση στα δέκα ευρώ, όμως τελικά περιορίστηκε μετά τις αντιδράσεις του κλάδου.

«Μεταφέρουμε αεροσκάφη σε χώρες που είναι ανταγωνιστικές. Το Βέλγιο δεν είναι ανταγωνιστικό. Η Γαλλία δεν είναι ανταγωνιστική. Η Γερμανία είναι εντελώς μη ανταγωνιστική», δήλωσε ο Ο’Λίρι.

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair

Παρά την αύξηση, το Βέλγιο εξακολουθεί να έχει χαμηλότερο φόρο από άλλες γειτονικές χώρες. Στην Ολλανδία ο φόρος φτάνει τα 30,25 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ενώ στη Γερμανία διαμορφώνεται στα 13,03 ευρώ για τις περισσότερες ευρωπαϊκές πτήσεις. Αντίστοιχες κινήσεις περιορισμού πτήσεων έχουν ήδη κάνει μέσα στη χρονιά και οι SAS και EasyJet.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RYANAIR
 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
 |
ΒΕΛΓΙΟ
 |
ΕΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δικαιώματα επιβατών στην Ευρώπη
Κοσμος
«Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ
Βίαια επεισόδια στη Γαλλία και διαδηλώσεις στην Αλβανία
Κοσμος
Από τη Γαλλία έως την Αλβανία: Οργή στους δρόμους και διαδηλώσεις
Κιμ Γιονγκ Ουν: Η Απάντηση Στις Φήμες Θανάτου Του
Κοσμος
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ζωντανός - Η απάντησή του στις φήμες ότι πέθανε
Γενιά Ζ
Κοσμος
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Καθυστέρηση έγκρισης Patriot στην Ουκρανία
Κοσμος
Ουκρανία: «Μπλόκο» Τραμπ στους Patriot – Νέα ένταση με τον Ζελένσκι
Τραμπ Για Ζελένσκι: «Ήρθε Η Ώρα Να Διαπραγματευτεί Άλλος»
Κοσμος
Τραμπ για Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί άλλος για την Ουκρανία»
Επεισόδια Ιταλία: 500 Στρατιώτες Στο Μιλάνο Στέλνει Η Μελόνι
Κοσμος
Επεισόδια Ιταλία: 500 στρατιώτες στο Μιλάνο στέλνει η κυβέρνηση Μελόνι
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Κοσμος
Η επόμενη μέρα της Γκίλφοϊλ - Απομονωμένη στην πρεσβευτική κατοικία
Παρίσι: Συγκεντρώνονται Κουκουλοφόροι Για Νέα Επεισόδια
Κοσμος
Παρίσι: Φόβοι για νέα «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου»- Συναγερμός στις Αρχές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top