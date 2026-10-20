Αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια από το 2027 βλέπει η Ryanair, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, να αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στην αναμενόμενη άνοδο του κόστους των καυσίμων. Οι δηλώσεις έγιναν στις Βρυξέλλες, όπου η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία παρουσίασε το χειμερινό της πρόγραμμα, την ώρα που ανακοίνωσε και σημαντική μείωση των πτήσεών της στο Βέλγιο.

Ο επικεφαλής της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη «κλειδώσει» για φέτος την τιμή των καυσίμων περίπου στα 67 δολάρια το βαρέλι. Εξήγησε όμως ότι η τιμή δε θα παγιωθεί σε αυτά τα επίπεδα και την επόμενη χρονιά.

«Εγγυόμαστε ότι δε θα επιβάλουμε επιπλέον χρεώσεις καυσίμων, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα αυξηθούν σημαντικά το 2027, λόγω των πολύ υψηλότερων τιμών του πετρελαίου», είπε ο Μάικλ Ο’Λίρι.

Η προειδοποίηση έρχεται ενώ η ενεργειακή αγορά παρακολουθεί τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση της Ryanair με την ΕΕ

Στη συνέντευξή του στο Euronews, ο Ο’Λίρι άσκησε σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται σε διακηρύξεις χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. «Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φοβάται να κάνει οτιδήποτε πέρα από το να μιλά. Είναι άχρηστη», δήλωσε.

Ο ίδιος έστρεψε τα βέλη του και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων σε μια περίοδο που οι επιβάτες αναζητούν φθηνότερες επιλογές. Ειδικά για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες επιβαρύνονται περισσότερο από ανταγωνιστές τους από τις ΗΠΑ και την Ασία σε ορισμένες διεθνείς πτήσεις. «Αν θέλετε πραγματικά ανταγωνιστικότητα, φορολογήστε τους Αμερικανούς όταν προσγειώνονται στην Ευρώπη», ανέφερε.

Τα στοιχεία της Eurocontrol δείχνουν ότι οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων αντιστοιχούν μόλις στο 6% των αναχωρήσεων, αλλά παράγουν περισσότερο από το μισό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ευρωπαϊκής αεροπορίας. Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί από το 2029 το ευρωπαϊκό σύστημα τιμολόγησης εκπομπών σε ορισμένες πτήσεις που αναχωρούν από την Ευρώπη. Με βάση την πρόταση, γραμμές όπως Φρανκφούρτη – Ντουμπάι και Φρανκφούρτη – Κωνσταντινούπολη θα ενταχθούν στην αγορά άνθρακα, ενώ άλλες, όπως Φρανκφούρτη – Τόκιο, θα εξαιρεθούν. Εκτός μέτρου θα μείνουν και οι πτήσεις που φτάνουν στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο Ο’Λίρι αναφέρθηκε και στην έκθεση του Μάριο Ντράγκι, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και προειδοποιούσε για κίνδυνο παρατεταμένης οικονομικής στασιμότητας στην ΕΕ, προτείνοντας επενδύσεις έως 800 δισ. ευρώ τον χρόνο. Σε πρόσφατη έκθεση, η πρωτοβουλία Joint European Disruptive Initiative εκτίμησε ότι έχει εφαρμοστεί το 26% των συστάσεων, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος παραμένει πιο αργή από τις διεθνείς εξελίξεις.

Ryanair: Περικοπές δρομολογίων προς το Βέλγιο

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι για τη χειμερινή περίοδο θα αφαιρέσει ένα εκατομμύριο θέσεις και 20 δρομολόγια στο Βέλγιο. Η απόφαση συνδέεται με την αύξηση του φόρου αεροπορικών ταξιδιών που αποφάσισε η κυβέρνηση του Μπαρτ ντε Βέβερ, ανεβάζοντας την επιβάρυνση κατά δύο ευρώ, στα επτά ευρώ ανά εισιτήριο. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για αύξηση στα δέκα ευρώ, όμως τελικά περιορίστηκε μετά τις αντιδράσεις του κλάδου.

«Μεταφέρουμε αεροσκάφη σε χώρες που είναι ανταγωνιστικές. Το Βέλγιο δεν είναι ανταγωνιστικό. Η Γαλλία δεν είναι ανταγωνιστική. Η Γερμανία είναι εντελώς μη ανταγωνιστική», δήλωσε ο Ο’Λίρι.

Παρά την αύξηση, το Βέλγιο εξακολουθεί να έχει χαμηλότερο φόρο από άλλες γειτονικές χώρες. Στην Ολλανδία ο φόρος φτάνει τα 30,25 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη, ενώ στη Γερμανία διαμορφώνεται στα 13,03 ευρώ για τις περισσότερες ευρωπαϊκές πτήσεις. Αντίστοιχες κινήσεις περιορισμού πτήσεων έχουν ήδη κάνει μέσα στη χρονιά και οι SAS και EasyJet.