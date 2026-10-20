«Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τους επικαιροποιημένους κανόνες προστασίας

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Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες ΙΝΤΙΜΕ
Δικαιώματα επιβατών στην Ευρώπη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκρίθηκε κανονισμός για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ με 652 ψήφους υπέρ.
  • Διευκρινίζονται οι κανόνες επιστροφής χρημάτων από μεσάζοντες σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων, με προθεσμία 14 ημερών.
  • Δημιουργούνται κοινές ευρωπαϊκές φόρμες για αιτήματα επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης, διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.
  • Ενισχύονται τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, επιτρέποντας δωρεάν συνοδό σε πτήσεις.
  • Οι εθνικές αρχές αποκτούν περισσότερες αρμοδιότητες για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών.

Ο κανονισμός, ο οποίος θα ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, εγκρίθηκε την Τρίτη με 652 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 8 αποχές.

«Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Επιστροφή χρημάτων από μεσάζοντες αεροπορικών κρατήσεων

Η νέα νομοθεσία διευκρινίζει τους κανόνες για την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων όταν η κράτηση πραγματοποιείται με μεσάζοντα, όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία ή διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι επιβάτες δικαιούνται να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τέλους διαμεσολάβησης, εντός 14 ημερών: η αεροπορική εταιρεία πρέπει να μεταβιβάσει την πληρωμή στον μεσάζοντα το αργότερο εντός 7 ημερών και εκείνος με την σειρά του πρέπει να τη μεταβιβάσει στον επιβάτη εντός των επόμενων 7 ημερών. Οι μεσάζοντες πρέπει να ενημερώνουν τους επιβάτες τη στιγμή της κράτησης σχετικά με τις ισχύουσες ρυθμίσεις επιστροφής χρημάτων.

«Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Κοινή ευρωπαϊκή φόρμα

Οι επιβάτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης χρησιμοποιώντας φόρμες ή οποιοδήποτε ισοδύναμο έντυπο παρέχεται από την εταιρία του αντίστοιχου μέσου μεταφοράς. Οι κοινές φόρμες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, σε όλες τις γλώσσες και για όλα τα είδη ταξιδιών.

Βελτιωμένα δικαιώματα για ευάλωτους επιβάτες

Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, επιτρέποντας σε συνοδό να ταξιδεύει μαζί τους δωρεάν στην πτήση, εάν η παρουσία τους είναι απαραίτητη, όπως συμβαίνει ήδη για ταξίδια με λεωφορείο, τρένο ή πλοίο.

Ενίσχυση εθνικών φορέων για επιβολή κυρώσεων και διεκπεραίωση καταγγελιών

«Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Στις εθνικές αρχές ανατίθενται πιο εκτεταμένες αρμοδιότητες για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των επιβατών. Οι αρχές αυτές θα μπορούν να προβαίνουν προληπτικά σε ελέγχους, επιθεωρήσεις ή συνεντεύξεις των μεταφορέων, πριν ακόμα λάβουν καταγγελίες επιβατών.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Matteo Ricci (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Τα ταξίδια είναι μέρος της ζωής μας. Είτε παίρνουμε τρένο για τη δουλειά, είτε λεωφορείο για ένα ταξίδι, είτε αεροπλάνο για να επιστρέψουμε στο σπίτι είτε πλοίο για διακοπές, όλοι μοιραζόμαστε αυτά τα ταξίδια ως επιβάτες. Η νομοθεσία αυτή θα βελτιώσει την προστασία που λαμβάνουν οι ταξιδιώτες. Οι εθνικές αρχές θα συμβάλλουν να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να απαιτούνται νομικές ενέργειες. Οι επιβάτες που αγοράζουν εισιτήρια από μεσάζοντες θα διατηρήσουν τα δικαιώματά τους και θα βελτιωθεί η υποστήριξη των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Δίνουμε προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών μας έναντι των κερδών των αεροπορικών εταιρειών.»

Επόμενα βήματα

«Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο, πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τις 23 Οκτωβρίου 2027, ταυτόχρονα με τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Σχετικές πληροφορίες

Το 2023 η Επιτροπή παρουσίασε την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τα δικαιώματα των επιβατών όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, διά θαλάσσης, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, με λεωφορείο ή πούλμαν, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των επιβατών. Νωρίτερα το 2026, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ειδική αναβάθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Περίπου 13 δισεκατομμύρια επιβάτες καλύπτονται από τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να φθάσει τα 15 δισεκατομμύρια έως το 2030 και σχεδόν τα 20 δισεκατομμύρια έως το 2050.
 

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