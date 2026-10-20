Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Ο δράστης θέλει να “σπάσει” τα ισόβια» 

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Στον Άρειο Πάγο για να «σπάσει» τα ισόβια ο δράστης

«Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος» - Ξεσπά η μητέρα της

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Ελλαδα
Στον Άρειο Πάγο καταφεύγει ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς και ζητά μείωση της ποινής του / Βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δράστης της γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς προσφεύγει στον Άρειο Πάγο για μείωση της ποινής του.
  • Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου.
  • Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς εκφράζει οργή για την ενέργεια του δράστη, τονίζοντας την έλλειψη μεταμέλειας.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι η δικαστική απόφαση είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
  • Ο δράστης επικαλείται ελαφρυντικά, όπως μειωμένο καταλογισμό και βρασμό ψυχικής ορμής.

Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021, αφού ο δράστης ζητά μείωση της ποινής του. 

Φολέγανδρος: Ισόβια και σε δεύτερο βαθμό στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

Ο γυναικοκτόνος που έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη προσφεύγει στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας την αναίρεση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Σύρου. 

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, εξέφρασε την οργή της για την ενέργεια του δράστη, τονίζοντας ότι δεν έχει δείξει πραγματική μεταμέλεια. 

«Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ζητάει συγγνώμη, απλά θέλει να σώσει το τομάρι του. Ήμουν σίγουρη ότι θα πάει στον Άρειο Πάγο, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από τη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η ίδια υποστηρίζει ότι μια ειλικρινής μεταμέλεια θα έπρεπε να αποδεικνύεται μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο μέσα από τα λόγια. 

«Θα μπορούσε να μην προχωρήσει και να δείξει μεταμέλεια. Μια πραγματική συγγνώμη, η οποία είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια», τόνισε. 

Φολέγανδρος: Ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς έχει καταδικαστεί σε ισόβια

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Ο δράστης θέλει να “σπάσει” τα ισόβια» 

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς, Αλέξης Μαυραΐδης, εξήγησε ότι ο καταδικασμένος άσκησε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόφαση του Εφετείου. 

Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, όπως και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, απορρίπτοντας ομόφωνα τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής. 

«Προφανώς ο ίδιος επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια. Όπως λέμε και πιο λαϊκά, επιθυμεί κάποια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση», υπογράμμισε ο κ. Μαυραΐδης. 

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς - Φολέγανδρος

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καταδικασμένος έχει επικαλεστεί ελαφρυντικά, μεταξύ των οποίων τον μειωμένο καταλογισμό, τον βρασμό ψυχικής ορμής και τη μεταμέλεια. 

Ο δικηγόρος της οικογένειας εκτιμά ότι η δικαστική απόφαση είναι επαρκώς αιτιολογημένη και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι αρμόδιος να αποφανθεί επί της αίτησης αναίρεσης είναι ο Άρειος Πάγος. 

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