Ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Εντοπίστηκε από συνεργείο καθαρισμού

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Ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
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STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 20.10.26, 10:08
Χαϊδάρι: Βρέθηκε Ύποπτο Αντικείμενο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο Χαϊδάρι λόγω ύποπτου αντικειμένου σε πάρκο.
  • Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) έσπευσε στο σημείο.
  • Το αντικείμενο είναι χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και είναι οξειδωμένη.
  • Η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από συνεργείο καθαρισμού.
  • Θα παραληφθεί από Κλιμάκιο του στρατού.

Συναγερμός σήμανε στο Χαϊδάρι μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο αντικείμενο και να διαπιστώσει εάν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για χειροβομβίδα αμυντικού τύπου οξειδωμένη, την οποία θα παραλάβει Κλιμάκιο του στρατού. 

Τη χειροβομβίδα εντόπισε συνεργείο καθαρισμού.

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