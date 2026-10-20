Χαϊδάρι: Βρέθηκε Ύποπτο Αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε στο Χαϊδάρι μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο αντικείμενο και να διαπιστώσει εάν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για χειροβομβίδα αμυντικού τύπου οξειδωμένη, την οποία θα παραλάβει Κλιμάκιο του στρατού.

Τη χειροβομβίδα εντόπισε συνεργείο καθαρισμού.