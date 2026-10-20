Αναστάτωση επικρατεί στην Πετρούπολη, όπου τέσσερα αγριογούρουνα εντοπίστηκαν σε αυλή πολυκατοικίας στην οδό Πίνδου, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας και του Δασαρχείου. Το περιστατικό είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε ωρών, ενώ οι κάτοικοι της πολυκατοικίας δηλώνεται ότι δε μπορούν ούτε να κατέβουν από τα διαμερίσματά τους ούτε να επιστρέψουν σε αυτά.

Η παρουσία των ζώων προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, αφού οι κάτοικοι ζήτησαν βοήθεια για την απομάκρυνσή τους. Στο σημείο έφτασε το Δασαρχείο και στήθηκε παγίδα, με στόχο να περιοριστούν τα ζώα με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων και του Μάνου Σωτηρόπουλου, τα αγριογούρουνα κατέβηκαν από το βουνό προς την κατοικημένη περιοχή αναζητώντας τροφή. Η γειτνίαση της περιοχής με δασική ζώνη φαίνεται να συνδέεται με την παρουσία τους στην αυλή της πολυκατοικίας.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές περιμένουν να περιορίσουν και το τέταρτο αγριογούρουνο. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από το σημείο, δεν υπάρχει δεύτερη παγίδα διαθέσιμη, κάτι που δυσκολεύει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στη γειτονιά της Πετρούπολης, με κατοίκους να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων από την οδό Πίνδου.