Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο

Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες - Τραυματίστηκαν δύο 17χρονοι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη, με έναν 24χρονο νεκρό και δύο 17χρονους τραυματίες.
  • Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, μεταξύ δύο μοτοσικλετών.
  • Ο 24χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στο νοσοκομείο Αττικόν.
  • Οι 17χρονοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς για ιατρική φροντίδα.
  • Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πετρούπολη, καθώς ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ δύο 17χρονοι τραυματίστηκαν.

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Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, στο ύψος της οδού Κωστή Παλαμά. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο μοτοσικλέτες, στις οποίες επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος, στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά, ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.

Ο 24χρονος μετά τη σφοδρή σύγκρουση υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν.

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν γίνει γνωστές και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

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