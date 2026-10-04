Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη περιοχή κοντά στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στον δήμο Παγγαίου, με κατεύθυνση προς την παραλία των Αμμόλοφων, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Αρχικά, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο. Παρά την κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών, ο 34χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και ένας ακόμη άνδρας, ηλικίας 36 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Ο 36χρονος νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπέκυψε και εκείνος στα τραύματά του.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχαν καταγωγή από την Αλβανία και φέρονται να ήταν φίλοι μεταξύ τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται το πώς ακριβώς έγινε η σύγκρουση του δικύκλου με το ηλεκτρικό πατίνι. Από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν την πορεία των δύο οχημάτων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν.