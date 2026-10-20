Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές του Λυκείου Βούλας, αντιδρώντας στην απομάκρυνση του 58χρονου καθηγητή γυμναστικής, σε βάρος του οποίου έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων.

Η κατάληψη διήρκεσε δύο ημέρες, με τους μαθητές να εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία τους στην απομάκρυνση του εκπαιδευτικού και κάνουν λόγο για αδικία σε βάρος του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Σε βάρος του εκπαιδευτικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρεξήγηση.

Παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία, η υπόθεση εξετάζεται και σε διοικητικό επίπεδο από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποφάσισε την απομάκρυνση του εκπαιδευτικού μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Βούλα: Οι καταγγελίες σε βάρος του εκπαιδευτικού

Η σύλληψη του 58χρονου έγινε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός φέρεται να άγγιξε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια άσκησης.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, δύο ακόμη 13χρονοι μαθητές κατήγγειλαν ότι ο καθηγητής τούς άγγιξε στα γεννητικά τους όργανα.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τη Δευτέρα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα