Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση

Οι μαθητές εκφράζουν τη διαφωνία τους

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Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μαθητές του Λυκείου Βούλας προχώρησαν σε κατάληψη υπέρ του 58χρονου καθηγητή γυμναστικής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων.
  • Η κατάληψη διήρκεσε δύο ημέρες, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για την απομάκρυνση του καθηγητή, την οποία θεωρούν αδικία.
  • Ο καθηγητής έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρεξήγηση.
  • Η απομάκρυνση του εκπαιδευτικού αποφασίστηκε από το υπουργείο Παιδείας μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.
  • Η υπόθεση θα εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τη Δευτέρα, μετά από καταγγελίες τριών μαθητών.

Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές του Λυκείου Βούλας, αντιδρώντας στην απομάκρυνση του 58χρονου καθηγητή γυμναστικής, σε βάρος του οποίου έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων.  

Βούλα: Σε αργία ο γυμναστής μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Η κατάληψη διήρκεσε δύο ημέρες, με τους μαθητές να εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία τους στην απομάκρυνση του εκπαιδευτικού και κάνουν λόγο για αδικία σε βάρος του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης

Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση

Σε βάρος του εκπαιδευτικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρεξήγηση. 

Παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία, η υπόθεση εξετάζεται και σε διοικητικό επίπεδο από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποφάσισε την απομάκρυνση του εκπαιδευτικού μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. 

Βούλα: Οι καταγγελίες σε βάρος του εκπαιδευτικού 

Η σύλληψη του 58χρονου έγινε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός φέρεται να άγγιξε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια άσκησης. 

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, δύο ακόμη 13χρονοι μαθητές κατήγγειλαν ότι ο καθηγητής τούς άγγιξε στα γεννητικά τους όργανα. 

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τη Δευτέρα. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα  

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