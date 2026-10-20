Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί

Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και γιατί- Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μαζικές κινητοποιήσεις αναμένονται την Τετάρτη 21/10 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 40 άλλες πόλεις λόγω απεργίας εκπαιδευτικών.
  • 3.000 αστυνομικοί θα είναι επί ποδός με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση περίπου 50 σκηνών.
  • Συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών και εργαζομένων, με αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση υποδομών.
  • Φοιτητές διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος σπουδών και δυσκολίες κατοικίας.
  • Η ΔΟΕ προκηρύσσει 24ωρη απεργία και η ΟΛΜΕ στάση εργασίας από 11:00 έως 14:00.

Μαζικές κινητοποιήσεις αναμένονται την Τετάρτη σε όλη τη χώρα, λόγω της απεργίας των εκπαιδευτικών, με τα συλλαλητήρια να είναι προγραμματισμένα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 40 πόλεις της χώρας.  

Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ

Εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων θα κατασκηνώσουν από το απόγευμα της Τρίτης στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο κάλεσμα των φοιτητών στις 6 το απόγευμα.  

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη στηθεί οι πρώτες σκηνές μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 21/10

Απεργία 21/10: Eπί ποδός η ΕΛΑΣ - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας 

Τα μέτρα της Αστυνομίας ξεκινούν από σήμερα το μεσημέρι, καθώς περίπου 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Μαστραντωνάκη. 

Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιούνται συσκέψεις μεταξύ ανώτατων αξιωματικών, προκειμένου να σχεδιάσουν με κάθε λεπτομέρεια τα μέτρα που θα ληφθούν. 

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, οι αστυνομικές δυνάμεις θα επιτρέψουν να στηθούν κανονικά περίπου 50 σκηνές, οι οποίες αναμένεται να παραμείνουν έως τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, οπότε και θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη πορεία. 

Απεργία εκπαιδευτικών στις 21/10: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες, με ευρεία προσέλευση από διάφορους συλλόγους, ενώ μεγάλη κινητοποίηση καταγράφεται και στη μαθητική κοινότητα. 

Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί

Η δύσκολη διαχείριση για τους αστυνομικούς θα είναι το γεγονός ότι στους δρόμους θα βρίσκονται και μικροί μαθητές, γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία δε θα είναι αυστηρή ως προς τις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, η εντολή είναι σαφής: καμία ανοχή και άμεση αποτροπή για όσους επιχειρήσουν να δημιουργήσουν επεισόδια. 

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 21ης Οκτωβρίου 

Στις κινητοποιήσεις της 21ης Οκτωβρίου συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, φοιτητές και εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους. 

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχωρά σε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Παράλληλα, έχει ζητήσει από τις τοπικές ΕΛΜΕ να καλύψουν και το διάστημα 08:00-11:00. 

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι από το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταξύ άλλων. 

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματίσει επίσης η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, οργανώσεις συνταξιούχων και το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού. 

Στις 11:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας έξω από το υπουργείο, ενώ στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εργαζομένων στους δήμους του Πειραιά στο υπουργείο Εσωτερικών. 

Aπεργία 21/10: Τα αιτήματα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών 

Βασικά αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι οι μισθολογικές αυξήσεις, η κάλυψη των κενών στα σχολεία, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. 

Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η μονιμοποίηση των αναπληρωτών, η ενίσχυση των ολοήμερων σχολείων, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών στέγασης και μετακίνησης των εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα, καταγγέλλουν τα προβλήματα που προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού, τα πολυπληθή τμήματα και η κακή κατάσταση αρκετών σχολικών κτιρίων.  

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές διαδηλώνουν για το αυξημένο κόστος των σπουδών και της καθημερινής διαβίωσης, όπως η δυσκολία εύρεσης κατοικίας και τα υψηλά ενοίκια.  

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