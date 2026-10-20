BYD SHARK: Με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP

Το pickup BYD SHARK DMO απέσπασε τη μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας των πέντε αστεριών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, στον πιο πρόσφατο κύκλο δοκιμών του. Το νέο μοντέλο κάνει αυτή την εβδομάδα το ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή αγορά, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Οι υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσε σε βασικούς τομείς αξιολόγησης ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του τόσο ως πρακτικού επαγγελματικού οχήματος όσο και ως ελκυστικής επιλογής για όσους ακολουθούν έναν δραστήριο τρόπο ζωής.



Σύμφωνα με τον οργανισμό Euro NCAP, τα πέντε αστέρια αντιστοιχούν σε «συνολικά εξαιρετική προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης και πλούσιο εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής για την αποφυγή ατυχημάτων».Στην επίσημη έκθεση - η οποία βασίζεται σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε πέρυσι ο οργανισμός ασφάλειας ANCAP της Αυστραλίας και περιλαμβάνει πρόσθετες δοκιμές του Euro NCAP - αναφέρεται η καλή προστασία που προσφέρει το SHARK σε πλαγιομετωπική σύγκρουση, καθώς και στις δοκιμές μετωπικής σύγκρουσης με άκαμπτο εμπόδιο σε όλο το πλάτος του οχήματος και πλευρικής σύγκρουσης με εμπόδιο. Το μοντέλο συγκέντρωσε 82% για την προστασία των ενηλίκων επιβατών και 86% για την προστασία των παιδιών. Το Euro NCAP επισημαίνει επίσης την προστασία των ανδρεικέλων παιδιών ηλικίας 6 και 10 ετών στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης, καθώς και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (CPD), που προειδοποιεί αν ένα παιδί έχει παραμείνει στο όχημα.

Στους άλλους δύο τομείς της αξιολόγησης, που αφορούν την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του δρόμου και τα συστήματα υποβοήθησης της ασφάλειας, το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) του SHARK αντιδρά αποτελεσματικά σε περιπτώσεις με ποδηλάτες και ικανοποιητικά σε περιπτώσεις με μοτοσικλετιστές, συμβάλλοντας στη βαθμολογία 74% στην κατηγορία «Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου».

Στην κατηγορία «Safety Assist», το SHARK συγκέντρωσε βαθμολογία 87%. Το Euro NCAP επισημαίνει την αποτελεσματική αντίδραση του AEB σε άλλα οχήματα που βρίσκονται στο δρόμο, καθώς και τη συμβολή του συστήματος υποστήριξης διατήρησης λωρίδας και του συστήματος υποβοήθησης ταχύτητας, το οποίο μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τον περιοριστή σύμφωνα με τα τοπικά όρια ταχύτητας.

Η αξιολόγηση πέντε αστέρων του SHARK αποτελεί την ένατη αντίστοιχη διάκριση της BYD από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων το 2022, μετά τα πέντε αστέρια που απέσπασαν τα μοντέλα DOLPHIN SURF, DOLPHIN, ΑΤΤΟ 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, SEAL 7 και SEALION 7.

